Benicio Ríos reapareció en el Congreso tras permanecer prófugo

El parlamentario de Alianza para el Progreso (APP), Benicio Ríos, reapareció esta mañana en los pasillos del Congreso de la República luego de permanecer prófugo de la justicia a raíz de una sentencia por el delito de colusión agravada.

En conferencia de prensa, Ríos —representante de Cusco— ofreció disculpas por su ausencia y señaló que se pone a disposición del Parlamento.

Comentó además que, antes de dirigirse a la prensa, se reunió con Daniel Salaverry, presidente del Congreso.

“Estoy en este momento saliendo de la reunión con el señor presidente, he venido a su llamado ponerme a derecho", manifestó.

En mayo pasado, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco confirmó en segunda instancia la condena de siete años de cárcel contra el congresista de APP. El fallo de primera instancia se dio en diciembre del 2017.

La sentencia fue por el delito de colusión agravada. Ríos fue declarado culpable por la adquisición sobrevalorada de 10 hectáreas de un terreno de relleno sanitario cuando fue alcalde de Urubamba entre el 2007 y el 2010.

Benicio Ríos retornó al Congreso cuando su despacho ya había sido clausurado. (Foto: Difusión)

Al respecto, Benicio Ríos explicó esta mañana que está en trámite en Lima un recurso de casación que ha presentado contra la sentencia. “Nunca hubo sobrevaloración”, aseveró.

El pasado 13 de agosto, la Junta de Portavoces acordó suspender el pago del sueldo y otros beneficios al congresista Benicio Ríos. También se ordenó al parlamentario que devuelva el dinero que ha percibido desde la clandestinidad y que se cierre su despacho “hasta que se ponga a derecho”, según dijo el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry.

Sobre ese aspecto, Ríos dijo que en ningún momento pidió licencia indefinida, pues estuvo coordinando con sus asesores y “elaborando proyectos de ley”.



“Yo no he cobrado, por eso yo quiero que me den un informe, el áreas respectivo, cuánto realmente han depositado para que yo pueda devolver”, señaló.



—Inmunidad—

La semana pasada, el congresista César Vásquez (APP) se basó en el reglamento del Congreso para argumentar que retirarle la inmunidad parlamentaria a su colega Benicio Ríos solo es posible si este tiene una sentencia firme, lo cual, según afirmó, no sería su caso.



"Él tiene una sentencia en segunda instancia que le ha obligado a recurrir en un recurso extraordinaria de casación. Es la Corte Suprema la que tiene que definir", puntualizó.



"Por esta discrepancia que hay, que el reglamento del Congreso dice que sí lo protege y el Poder Judicial que dice lo contrario, entonces él prefiere mantenerse en la clandestinidad porque tiene la duda de que pueda ser arrestado", agregó.