Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, justificó el planteamiento que hizo el ministro del Interior a la fiscal Marita Barreto para cambiar la jefatura del equipo especial policial que la apoya, removiendo así del cargo al coronel PNP Harvey Colchado.

En declaraciones a la prensa, Espinoza consideró que el Ministerio Público no es el competente para decidir qué policías les brindan apoyo y cuestionó que se personalice una labor que le corresponde a la PNP como institución.

MÁS INFORMACIÓN | César Nakazaki señala que colaboración eficaz de Bruno Pacheco depende de la permanencia de Harvey Colchado

“El sistema de persecución policial [...] no puede personalizarse. No puede dependerse de que se llame Colchado o apellide de otra manera. Eso está mal”, indicó, al considerar que en la institución puede haber agentes con tanta o más experiencia que Harvey Colchado, quien ahora es jefe de la División de Búsquedas de la Digimin.

Declaraciones de Benji Espinoza

“No puede ser que una fiscal, lo digo con mucho respeto, defina quiénes son los miembros de un equipo especial policial. Eso no le compete al Ministerio Público. El Ministerio Público investiga pero no decide qué policías conforman tal equipo”, comentó.

Benji Espinoza declaró luego de reunirse con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno este sábado 30 de julio, luego que se conociera que el ministro del Interior, Willy Huerta, exhortó a Marita Barreto a que cambie la jefatura del equipo especial policial para que sea liderada por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

SEPA MÁS | Fiscalía de la Nación cita al coronel PNP Harvey Colchado por investigación contra Pedro Castillo

Pedro Castillo citado por la fiscalía

En otro momento, el abogado de Pedro Castillo detalló que el presidente tiene dos diligencias programadas para brindar su declaración testimonial como investigado ante el despacho de la Fiscalía de la Nación.

“Se ha previsto una primera declaración para el 4 de agosto (por caso ascensos en FF.AA.) y una segunda en el caso de encubrimiento para el 9 de agosto. Ambas son por la mañana y lo que está por definirse es si es que el presidente [...] se dirige (a la fiscalía) o si la fiscal de la Nación viene a Palacio”, manifestó.