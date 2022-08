Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, aseveró que los jueces no tienen por qué aceptar pedidos “ilegales” del Ministerio Público y que no son una “mesa de partes” de los fiscales.

Sus declaraciones se dieron al salir de Palacio de Gobierno, este domingo 14 de agosto, y luego de ser consultado por la decisión del Poder Judicial, conocida esta tarde, de no aceptar el pedido fiscal que buscaba que se entreguen las cámaras de seguridad de la sede del Ejecutivo.

“Se trata de un tipo de resolución que se resuelven sin audiencia, es un pedido, el juez solo revisa el pedido y halla si tiene razón o no la Fiscalía, el juez ha hallado improcedente el pedido, pueden apelar y se verá en segunda instancia, lo importante es que se respeten las decisiones judiciales, yo no oí críticas cuando este mismo juez dictó la detención contra Yenifer Paredes, y ahora que ha rechazado un pedido ahora sí se critica hay que ser coherentes, ay que respetar las instituciones”, expresó.

“El juez no está obligado a autorizar pedidos ilegales, el juez no es una mesa de partes de la fiscalía, aunque a algunas personas eso no les gusta”, añadió.

Cabe indicar que, el pedido del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder buscaba corroborar que la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, estaba presente en Palacio de Gobierno cuando se dio la detención en su contra.

En su resolución, el juez señaló que la Fiscalía no justificó las razones por las que pretendió que se apruebe su solicitud de acceder a las grabaciones de los días 8, 9 y 10 de agosto.