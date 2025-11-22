Betssy Chávez: ¿Cuál será su situación luego que el PJ ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional?

El Poder Judicial (PJ) ordenó la ubicación y captura de la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien es acusada por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

La decisión forma parte de la resolución judicial que dispone variar su comparecencia con restricciones y le impone cinco meses de prisión preventiva.

No obstante, como se recuerda, Chávez Chino se encuentra asilada, desde inicios de noviembre, en la residencia de la Embajada de México.

Tras conocerse la decisión judicial, la mañana de este viernes 21 de noviembre, la Policía Nacional reforzó el número de efectivos en las inmediaciones de la sede diplomática ubicada en el distrito de San Isidro.

El Ministerio Público la acusa por el presunto delito de rebelión -que podría variar a conspiración para la rebelión- y solicitó 25 años de cárcel en su contra.

“Dictar prisión preventiva por el plazo de cinco meses contra la acusada Betssy Betzabet Chávez Chino, identificada con las siguientes generales de ley: DNI N°, nacida el 03 de junio del 1989, departamento de Tacna, provincia de Tacna, distrito de Ciudad Nueva; sexo femenina; grado de instrucción superior completa; estado civil (…)” Juan Carlos Checkley, juez supremo de Investigación Preparatoria.

Los argumentos judiciales

El Ministerio Público había solicitado la variación de la comparecencia con restricciones de la exministra Betssy Chávez por la de prisión preventiva, luego de que esta dejara de asistir a las audiencias del juicio oral que se le sigue por el Caso golpe de Estado.

Chávez Chino purgó prisión preventiva dictada en segunda instancia por la Corte Suprema, pero el Tribunal Constitucional (TC) anuló la decisión en setiembre y ordenó su libertad inmediata.

Con ello, el juzgado le impuso diversas reglas de conducta entre realizar un control biométrico cada siete días, no ausentarse de su domicilio en Lima sin orden judicial y acudir cada vez que sea convocada por la fiscalía o el PJ.

Sin embargo, desde el 21 de octubre del 2025, Chávez Chino no se presentó a las audiencias del juicio oral. Sus abogados confirmaron que no podían comunicarse con ella.

Posteriormente, el 3 de noviembre, el canciller Hugo de Zela anunció que Chávez Chino se encontraba al interior de la residencia de la Embajada de México, que le había otorgado un asilo político.

Ante el pedido fiscal, el abogado Raúl Noblecilla, defensa de Chávez Chino, argumentó que no era posible dictar una medida de prisión preventiva ya que su patrocinada era una asilada política. En la misma sesión renunció a la defensa legal.

Refuerzo de seguridad en exteriores de la Embajada de México tras pedido de prisión preventiva contra Betssy Chávez

Tras analizar los argumentos, el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, puntualizó que sobre Chávez pesaba una orden de prisión preventiva para evitar el peligro de fuga, teniendo en cuenta diversos elementos indiciarios como la versión de testigos y el reporte de geolocalización, que señalaban que tras la emisión del Golpe de Estado, la exministra inicialmente se dirigió a la Embajada de México.

Además, dispuso que la documentación y equipos (laptop y su cartera) que se encontraban en su oficina de PCM sean entregados a ella y finalmente, ocultó su equipo celular y finalmente entregó un equipo telefónico diferente al que usaba, frustrando conocer el conjunto de sus llamadas y enlaces telefónico.

“Como es de verse, desde que fuera formalizada la investigación preparatoria, la Corte Suprema de Justicia de la República, advirtió la existencia de un peligro latente de fuga y obstaculización por parte de Chávez Chino, hecho que se pretendió evitar mediante la imposición de la prisión preventiva a fin salvaguardar el proceso y no se vea frustrado por actos de fuga o entorpecimiento, que hagan imposible el enjuiciamiento de la referida acusada; si bien es cierto, se dispuso la libertad de la acusada Chávez Chino, también lo es, que se dispuso restricciones para sujetarla al proceso, las que eran de pleno conocimiento por la acusada.” Juan Carlos Checkley, juez supremo de Investigación Preparatoria

Sin embargo, anotó el magistrado, desde el 22 de setiembre que se le impusieron reglas de conducta, Chávez Chino solo cumplió con registrar su control biométrico hasta el 20 de octubre.

Sin embargo, el 27 de octubre y el 3, 10 y 17 de noviembre no realizó la firma sin justificación alguna.

Sumado a ello, tampoco acudió al llamado de la judicatura que mantiene un juicio oral en su contra durante las sesiones 74, 75 y 76 de los días 28, 30 y 31 de octubre del 2025, respectivamente.

“Pese que previamente, existieron requerimientos del colegiado de juicio oral (Sala Penal Especial) por la inconcurrencia a las citaciones por parte de la acusada; es de público conocimiento que el juicio oral se encuentra en su etapa final (alegatos de clausura), rehuyendo la acusada a su presencia en dicho proceso.” Juan Carlos Checkley, juez supremo de Investigación Preparatoria

Agregó el magistrado que debía tenerse en cuenta que el presente proceso se encuentra en juicio oral, -etapa final del proceso penal-, por lo cual, en mérito a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, resulta razonable que se dicte la medida de prisión preventiva por el plazo requerido.

Betssy Chávez no cumplió con reglas de conducta

Sobre todo, expresó Checkley, porque de los fundamentos expuestos, resultaba evidente que la acusada incumplió con las restricciones impuestas de control biométrico cada siete días y asistencia a las citaciones judiciales.

El magistrado también advirtió que durante la audiencia de evaluación de la medida, la defensa legal de la exministra no fue estrictamente jurídica, no se aportó información de trascendencia sobre las incongruencias de su patrocinada tanto al control biométrico como a las citaciones judiciales.

Por ello, resolvió declarar “fundado” el requerimiento de revocatoria de comparecencia con restricciones por prisión preventiva, formulado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

“Cúrsese los oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional respecto la acusada Betssy Betzabet Chávez Chino, a la policía nacional del perú, registro de requisitorias del poder judicial e Interpol.” Juan Carlos Checkley, juez supremo de Investigación Preparatoria

“Si ella sale de la Embajada sin salvoconducto podría ser arrestada”

El abogado penalista, Carlos Caro, dijo a El Comercio que tras la orden de prisión preventiva, Betssy Chávez ya no podrá salir de la residencia de la Embajada de México, sin tener un salvoconducto, puesto que sería arrestada.

En este momento, adujo el abogado, la acusada no cuenta con el salvoconducto y por tanto, “no tendría escapatoria” si saliera de la sede diplomática puesto que el mandato judicial que ordena su prisión preventiva se tendría que ejecutar de inmediato.

“En este momento ella no tiene salvoconducto. Entonces, si ella sale de la Embajada sin salvoconducto podría ser arrestada porque tiene este mandato de detención. Entonces, la única forma que ella pueda abandonar la embajada y pueda trasladarse a un aeropuerto para salir del país o alguna frontera, es con salvoconducto. Este mandato judicial la vincula necesariamente a todas las autoridades nacionales mientras no tenga un salvoconducto.” Carlos Caro, abogado penalista

Caro Coria señaló que Chávez Chino podría apelar la medida de prisión preventiva dictada en su contra; sin embargo, lo más probable es que no prospere.

Sobre la orden de captura internacional, el abogado confirmó que si Chávez Chino obtiene el salvoconducto, y viaja a México, no podría salir de dicho país puesto que podría ser detenida.

Sin embargo, advirtió que dicha detención también dependería de cada país, puesto que la ejecución de una orden internacional, emanada de una autoridad peruana, depende de la cooperación internacional.

“Para efectos nacionales la requisitoria va a la Policía Nacional, fronteras y aeropuertos. Para efectos internacionales va a la Interpol. La Interpol carga la información en tiempo real, y aparece en todas las sedes de Interpol en el mundo, pero ya depende de cada país cómo ejecute eso”, sostuvo.

Juicio por Golpe de Estado Pedro Castillo reiteró inocencia El vacado expresidente Pedro Castillo, volvió a rechazar haber encabezado un Golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. Durante sus alegatos de clausura, el exmandatario insistió en que solo leyó un “mensaje político” y que fue su decisión hacerlo, por lo que aseguró que sus co-acusados no habían tenido participación. Como se recuerda, el juicio oral por el Golpe de Estado se encuentra en su etapa final. Junto a Castillo Terrones son acusados la ahora prófuga exministra Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta, el exjefe de asesores Aníbal Torres y dos miembros de la Policía Nacional. Ante la Sala Penal Nacional, Castillo aseguró que el 7 de diciembre del 2022 fue detenido aún siendo presidente en ejercicio, puesto que el Congreso solo obtuvo 101 votos para su vacancia y no los 104 que se requería. Aseguró que no pedía “clemencia” sino “justicia” y pidió a los jueces hacer lo correcto. “No vengo a pedir clemencia, menos absolución de mi caso, solamente pido justicia”, dijo. El juicio continuará el próximo jueves 27 de noviembre.



