Betssy Chávez: ¿Cuál es la situación de la asilada exministra que podría quedar inhabilitada y cuáles serían los siguientes pasos de Cancillería?

El Pleno del Congreso de la República debate y vota este miércoles 17 la propuesta de inhabilitación en el ejercicio del cargo público, por el plazo de diez años, a la ex presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Betssy Chavéz, por su participación en el Golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
El lunes, la Junta de Portavoces acordó incluir el informe de la Denuncia 351 en contra de la exministra por infracción a la Constitución.
Mientras tanto, la Cancillería informó a El Comercio que estarían próximos a presentar una propuesta oficial ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en los primeros días de diciembre, con la finalidad de “respetar la esencia” de la Convención de Asilo Diplomático, tras el caso Chávez Chino y México.
En el caso de la Denuncia Constitucional que se verá este miércoles, de acuerdo a fuentes congresales, quienes sustentarán el informe que propone la inhabilitación de Chávez Chino, serían la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano, y el ponente del caso, el congresista Jorge Montoya Manrique.
Si la propuesta es aprobada por el Legislativo, la ex jefa de la PCM quedaría impedida de ejercer cualquier cargo público, por designación o elección popular.
Chávez Chino ha sido incluida con el número 2, en la lista de candidatos al Senado por Juntos Por el Perú. Un puesto antes, con el número 1, se encuentra el vacado expresidente Pedro Castillo.
Ello, pese a que en la lista de aspirantes electorales publicada por JP, los dos primeros espacios al Senado aparecen vacíos. Sus candidaturas, no obstante, fueron anunciadas por el congresista Roberto Sánchez, quien postula a la presidencia por JP.
Según el informe que tendrá que ser visto por el Pleno del Congreso, Chávez Chino incurrió en una “infracción comprobada” de los artículos 38, 39 y 45 de la Carta Magna.
De acuerdo a la conclusión congresal, la exministra colaboró con actos previos y posteriores para el anuncio de la disolución del Congreso y la concentración del poder en el Ejecutivo en abierta contradicción con la Constitución.
“Este informe establece que la conducta de Betssy Betsabeth Chávez Chino en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros, infringe el artículo 38 de la Constitución que obliga a respetar, cumplir y defender la Carta Magna, al convocar a periodistas de TV Perú y participar en la grabación del Mensaje Presidencial en el que se anunciaron medidas de ruptura del orden democrático en nuestro país, no ejerció el orden de defensa constitucional, su actuación facilitó la ejecución de decisión expresamente contrarias a nuestra Constitución lo que constituye incumplimiento de este mandato.”
De acuerdo al informe, corresponde aplicar el artículo 100 de la Constitución, que establece la sanción de inhabilitación de 10 años para el ejercicio de la función pública.
Chávez Chino, quien además es acusada por el presunto delito de rebelión, permanece desde hace dos semanas asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima.
Por el momento, el gobierno del presidente José Jerí ha puesto en espera su decisión de otorgar o no el salvoconducto a la ex presidenta del Consejo de Ministros, a la espera de obtener algún pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la aplicación de la Convención de Asilo Diplomático.
Perú podría presentar propuesta oficial ante la OEA en los primeros días de diciembre
El Estado Peruano está considerando presentar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), los primeros días de diciembre, una propuesta de “alternativas procedimentales” que busquen respetar la esencia de la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954, informaron desde Cancillería a El Comercio.
Como se recuerda, tras el asilo diplomático que México otorgó a Betssy Chávez, el gobierno anunció los primeros días de noviembre que realizaría diversas consultas con la OEA sobre la aplicación de la mencionada Convención.
Al respecto, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron a este Diario que el canciller Hugo de Zela encabezó dichas conversaciones durante la IV Cumbre de CELAC-UE.
“Durante la IV Cumbre de CELAC-UE, el canciller Hugo de Zela inició las consultas, en reuniones bilaterales con cancilleres latinoamericanos, sobre esta iniciativa peruana de analizar alternativas procedimentales que busquen respetar la esencia de la Convención. La propuesta peruana fue bien recibida y se reconoció la necesidad de iniciar un estudio técnico legal al respecto”, informaron.
Por ello, anunciaron que tras las consultas realizadas, el canciller De Zela está analizando presentar una propuesta oficial de parte del Estado Peruano ante la OEA, en los primeros días de diciembre.
“El canciller está considerando presentar, en los primeros días de diciembre ante la OEA en Washington, la propuesta peruana.”
Mientras las aristas diplomáticas y políticas del caso Betssy Chávez siguen avanzando, en el ámbito judicial también está próximo a tener una resolución -de primera instancia- sobre la acusación de presunta rebelión que pesa contra la expresidenta del Consejo de Ministros.
Este martes, su defensa legal concluirá con sus alegatos de cierre ante la Sala Penal Especial que lleva adelante el juicio oral en contra del vacado expresidente Pedro Castillo, los exministros Betssy Chávez (PCM) y Willy Huerta (Interior), Aníbal Torres (exjefe del gabinete de asesores de PCM) y los efectivos policiales, Manuel Lozada (Jefe de la región policial de Lima), y Justo Venero (Jefe de la Unidad de Servicios Especiales).
Al finalizar, el tribunal supremo escuchará la defensa material de los acusados. Es decir cada uno de los imputados tendrá la oportunidad de expresarse sobre la acusación en su contra.
Si la sesión de este martes no concluye con la defensa material de los acusados, continuarán el jueves 20 y viernes 21 de noviembre. Tras ello, el colegiado supremo quedará expedito para emitir sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria.
La sala suprema, cabe destacar, anunció días atrás que, pese al asilo diplomático y no asistir a las audiencias del juicio oral en su contra, Chávez Chino continuará como acusada en este proceso y será parte del fallo final que emitan.
Además, está pendiente que el Juez Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, se pronuncie sobre el predio de la fiscalía para que se varíe su comparecencia con restricciones y se le imponga cinco meses de prisión preventiva.