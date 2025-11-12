El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evalúa esta tarde el pedido fiscal de prisión preventiva contra Betssy Chávez, exministra golpista asilada en la Embajada de México en Lima.

El pedido, por un plazo de 18 meses, fue presentado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien señaló que Chávez no asistió al registro biométrico y tampoco concurrió a las audiencias del juicio oral en su contra.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“La prisión preventiva se considera idónea en el presente caso, ya que la comparecencia con restricciones no cumplió cabalmente su finalidad”, indicó la representante del Ministerio Público.

#BetssyChavez El Poder Judicial (PJ) programó para el 13 de noviembre la audiencia donde evaluará el pedido realizado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

Contra Chávez Chino pesaba una prisión preventiva de 18 meses, hasta que el TC anuló la medida.@Politica_ECpe — Karem Barboza (@karembq) November 7, 2025

“Tras el incumplimiento de todas las restricciones impuestas a la acusada Betssy Chávez Chino, es decir, la obligación de registrar su control biométrico cada 7 días (…) La obligación no de ausentarse de la localidad de Lima sin autorización del Juzgado (…) y la obligación de presentarse a la autoridad judicial o fiscal en la hora y fecha que sea requerida (….) demuestra irrefutablemente que infringió las reglas de conducta impuestas en su contra", sustenta la fiscal en su pedido para variar la comparecencia por prisión preventiva.

#BetssyChavez De acuerdo al pedido fiscal, Chávez Chino no cumplió con asistir al registro biométrico y tampoco a las audiencias del juicio oral en su contra, @Politica_ECpe pic.twitter.com/16kZsTx8Cj — Karem Barboza (@karembq) November 7, 2025

Sobre Chávez Chino pesaba una orden de prisión preventiva de 18 meses, pero que el Tribunal Constitucional anuló la medida y ordenó su excarcelación.

Luego de varios días de ausencias al juicio oral y no conocerse el paradero de la exministra de Pedro Castillo, el canciller Hugo de Zela anunció el lunes 3 de noviembre que fue asilada en la Embajada de México.

El viernes, el Gobierno anunció que presentará el caso del asilo de Betssy Chávez ante la Organización de Estados Americanos y mientras tanto dejó en suspenso su respuesta sobre si otorga o no el salvoconducto que le permitiría a la exministra abandonar la delegación diplomática y salir del país.