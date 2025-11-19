El pleno del Congreso debate y vota este miércoles -desde las 3 de la tarde- la acusación constitucional contra la golpista ex presidenta del Congreso de Ministros, Betssy Chávez. Como sanción, se plantea inhabilitarla por diez años para el ejercicio de la función pública.
El informe final acusa a Betssy Chávez Chino por la presunta infracción a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución “por su activa participación en la ejecución de acciones previas y posteriores, así como durante el inconstitucional e ilegal golpe de Estado” perpetrado por Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022″.
El texto fue aprobado por la Comisión Permanente el 29 de setiembre. En aquella sesión, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, señaló que la propuesta para inhabilitarla es una “consecuencia necesaria de la infracción comprobada y como garantía de la preservación del orden democrático y la supremacía de nuestra Constitución”.
Según dijo, la ex titular del Gabinete decidió sostener un acto nulo desde su origen, confiando en que la fuerza de su investidura bastaba para imponerlo.
“Esa decisión convirtió su cargo en instrumento de la ruptura del orden constitucional y obliga al Congreso a imponer la sanción ejemplar para garantizar que nunca más se repita un intento de quebrantar la voluntad del pueblo”, exclamó Camones.
Justamente, la congresista de Alianza para el Progreso forma parte de la comisión acusadora, encargada de sustentar ante el pleno el informe. También hará lo propio el legislador Jorge Montoya.
Deberes para con la patria
Artículo 38.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.
Funcionarios y trabajadores públicos
Artículo 39.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.
Ejercicio del poder del Estado
Artículo 45.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.