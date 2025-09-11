Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Escucha la noticia

00:0000:00
Betssy Chávez: entre el riesgo de que burle a la justicia, un pedido de impedimento de salida del país y la obligación de acudir a su juicio oral
Resumen de la noticia por IA
Betssy Chávez: entre el riesgo de que burle a la justicia, un pedido de impedimento de salida del país y la obligación de acudir a su juicio oral

Betssy Chávez: entre el riesgo de que burle a la justicia, un pedido de impedimento de salida del país y la obligación de acudir a su juicio oral

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Poder Judicial analiza este miércoles 11 de setiembre el pedido de impedimento de salida del país contra Betssy Chávez Chino, la exministra del vacado expresidente Pedro Castillo, acusada por su participación en el golpe de Estado del 2022.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC