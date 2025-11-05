Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

El gobierno de México apeló a una serie de afirmaciones que van desde falsas hasta engañosas para justificar el asilo político otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez, en medio del tramo final de juicio por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, en el que se la acusa junto al expresidente. Además, aseguraron que la solicitud se tramitó en el lapso de una semana y confirmaron que también quisieron darle refugio al expresidente golpista, quien fue detenido cuando iba rumbo a su embajada.

