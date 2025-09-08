La Fiscalía de la Nación solicita 12 meses de impedimento de salida del país contra la ex primera ministra, Betssy Chávez, acusada como coautora del delito contra los poderes del Estado peruano y el Orden Constitucional, en la modalidad de rebelión.

Bettsy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros del vacado Pedro Castillo, estuvo recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos y quedó en libertad la semana pasada.

Ello luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenase la excarcelación de la acusada por el golpe de Estado del 2022 -delito por el que la fiscalía pide 25 años de cárcel- al determinar que la ampliación de su prolongación de prisión preventiva dictada en diciembre del 2024, fue resuelta fuera de plazo.