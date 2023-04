El mismo requerimiento se realizó contra los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo). Este último se mantiene como congresista y pertenece a la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú.

La solicitud fiscal se realiza poco más de una semana después de que el juez Juan Carlos Checkley diera luz verde a la formalización de la investigación preparatoria contra Chávez, Huerta y Sánchez.

En esa fase de la investigación, la fiscalía debía determinar si solicitaba alguna medida coercitiva, como la comparecencia con restricciones o la prisión preventiva. La fiscalía se ha inclinado por esta última, que es la más gravosa.

Según la tesis fiscal, Castillo, Chávez, Huerta, Sánchez y el ex primer ministro Aníbal Torres acordaron disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú . Por este mismo caso, Castillo ya cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

El juez Checkley deberá programar audiencia en los próximos días para evaluar el pedido fiscal. El magistrado determinará si se cumplen con los tres presupuestos para ordenar la prisión preventiva: peligro procesal, materializado en la posibilidad de fuga y obstaculización de la justicia; que la posible pena sea mayor a cuatro años y la existencia de graves y fundados elementos de convicción .

El abogado penalista Carlos Caro consideró, en diálogo con El Comercio, que la probabilidad de que le impongan prisión preventiva a Chávez “es bastante alta” porque existen elementos de convicción sobre su participación directa en el golpe de Estado, y en estos momentos no tiene arraigo de calidad al no contar con un trabajo fijo.

"La probabilidad de que le impongan prisión preventiva [a Chávez] es bastante alta. En estos momentos no tiene arraigo de calidad. [...] Lo más importante son los fundados elementos de convicción. La fiscalía y la prensa han acopiado pruebas" Carlos Caro, abogado penalista

Indicios

En el caso de Chávez, la fiscalía cuenta con testimonios que la ubican junto a Pedro Castillo y Aníbal Torres antes de la emisión del mensaje presidencial del golpe de Estado.

La ex primera ministra también coordinó el ingreso a Palacio de Gobierno del equipo de TV Perú encargado de transmitir el mensaje a la nación .

Además, la reportera de TV Perú Cintya Malpartida Guarniz, quien integró ese equipo, contó que cuando era acompañada por Chávez para retirarse de Palacio, esta le dijo que habría adelanto de elecciones y “muchos cambios”. Y añadió: “ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo” .

A pesar de las evidencias, Chávez declaró ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en enero pasado que no estuvo de acuerdo con la medida de Castillo. Además, negó haber tenido conocimiento del contenido del mensaje presidencial.

Recientemente, el pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra Chávez, Huerta y Sánchez. También suspendió a la primera de sus funciones parlamentarias mientras dure el proceso en su contra.

En el caso de Sánchez, el Parlamento lo salvó de la suspensión. No obstante, ya no cuenta con ningún tipo de inmunidad ; es decir, no hay ningún impedimento para que se le dicte prisión preventiva y su escaño sea ocupada por su accesitaria, precisó Caro.

Sobre Huerta, la fiscalía asegura que este habría estado de acuerdo con el golpe de Estado y le prestó su celular a Castillo para que se comunique con el entonces comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro. Castillo quería que se desaloje el Congreso, se refuerce la seguridad en la vivienda de sus padres y se detenga a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El ex ministro Huerta aseguró a El Comercio que ha mostrado predisposición para colaborar con la justicia. Además, insistió en que no acordó el golpe de Estado.

“Siempre he colaborado con la fiscalía y he dicho toda la verdad.. El Poder Judicial debe considerar mi comportamiento y mi trayectoria. […] Yo confío en que se haga justicia. No soy un delincuente para que estén tratando de imponerme prisión preventiva”, dijo.

"No voy a fugar. Soy inocente y voy a afrontar el proceso porque tengo que cuidar mi honor y la reputación de toda mi familia" Willy Huerta, ex ministro del Interior

El abogado Erwin Siccha, representante legal de Betssy Chávez, aseguró que el pedido fiscal es injustificado: “Consideramos que no hay ninguna razón objetiva para que pueda sufrir una prisión preventiva [...] nosotros vamos a solicitar que la audiencia sea presencial. [...] La decisión jurisdiccional que se asuma la vamos a acatar”, señaló a RPP.

Sánchez no respondió nuestras llamadas ni mensajes hasta la publicación de esta nota, y no fue posible ubicar a Chávez.