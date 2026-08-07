Betssy Chávez estuvo más de 9 meses en la embajada de México en el Perú. Foto: GEC
Betssy Chávez estuvo más de 9 meses en la embajada de México en el Perú. Foto: GEC
Por Redacción EC

A través de un comunicado, la Cancillería de la República anunció que se otorgó el salvoconducto a la excongresista, jefa de la PCM, ministra de Trabajo y Cultura, Betssy Chávez Chino, y que esta salió del Perú.

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