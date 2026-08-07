A través de un comunicado, la Cancillería de la República anunció que se otorgó el salvoconducto a la excongresista, jefa de la PCM, ministra de Trabajo y Cultura, Betssy Chávez Chino, y que esta salió del Perú.

“Sin perjuicio de ello, en la fecha, el Gobierno del Perú ha procedido a otorgar las garantías y el salvoconducto a favor de la nacional peruana Betssy Betzabet Chávez Chino, conforme a los artículos V y XII de dicha Convención”, indica el escrito publicado en redes sociales.

Betssy Chávez recibió salvoconducto del Gobierno de Keiko y viajó a México. Foto: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Señala que que el Gobierno mexicano fue informado que Chávez Chino ha sido sentenciada por los delitos contra los poderes del estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión en agravio del Estado. Además, se encuentra bajo investigación por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

“El Gobierno del Perú reitera, de manera enfática, que no existe persecución política y que en el país impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso”, precisa Cancillería.

En esa misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores enfatiza que la concesión del salvoconducto se otorga sin renunciar al derecho del Estado peruano de gestionar, de ser el caso, la extradición de la señora Chávez Chino, conforme a los tratados vigentes entre ambos países y siempre que así lo determinen las autoridades judiciales competentes.

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Finalmente, Cancillería reafirma su apuesta por el diálogo y la diplomacia, en el marco de la histórica relación bilateral, para impulsar una mayor integración y desarrollo compartido entre Perú y México.

Canciller Espá confirma que Chávez se fue a México

En declaraciones a RPP, el canciller Carlos Espá señaló que Betssy Chávez salió del Perú cerca de la medianoche, con apoyo de las fuerzas del orden, en cumplimiento del salvoconducto otorgado tras concedérsele asilo político en México.