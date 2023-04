La investigación contra la exprimera ministra Betssy Chávez, por su presunta participación en el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, llegó a su etapa preparatoria, al final de la cual se definirá si se presenta una acusación penal. El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, aprobó la formalización de la indagación dispuesta por la Fiscalía de la Nación, la cual alcanza también a los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo).

Con el caso ya en fase de investigación preparatoria con la venia del Poder Judicial, el Ministerio Público deberá definir en los próximos días si presenta un pedido de prisión preventiva contra los procesados mientras son investigados o si opta por una solicitud de comparecencia con restricciones. De no hacerlo, serán investigados bajo comparecencia simple, es decir, sin ninguna restricción.

El 22 de marzo, el Congreso autorizó la investigación del Ministerio Público al aprobar la acusación constitucional contra los tres ex funcionarios del Gobierno de Castillo. Ese día también se aprobó la suspensión de Chávez como congresista de la República, medida que no alcanzó a Sánchez.

La tesis fiscal es reseñada en la resolución donde se aprueba la formalización. Allí se señala que Chávez Chino, en su anterior condición como primera ministra, es presunta coautora del delito de rebelión al haber acordado, junto con el entonces presidente Castillo, su asesor Aníbal Torres y los entonces ministros Willy Huerta y Roberto Sánchez “disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú”.





Betssy Chávez tiene una denuncia constitucional en su contra por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. (Foto: Congreso)

Esto se habría materializado con el Mensaje a la Nación que dio Castillo el 7 de diciembre como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Según la fiscalía, los imputados “habrían utilizado tal poder para ordenar a dichas fuerzas del país el alzamiento en armas en contra del Orden Constitucional y los Poderes del Estado; así como, de otros organismos autónomos, como consecuencia de la reorganización del Sistema Nacional de Justicia decretado”.

Por los mismos acontecimientos se les imputa, alternativamente, el delito de conspiración. La decisión judicial que complica aún más la situación de Chávez Chino se sustenta en hechos y testimonios de diversas personas sobre el día del golpe de Estado.

Por ejemplo, se señala que a las 10:46 a.m., la entonces titular de la PCM envió un mensaje al grupo de WhatsApp denominado “Gabinete Bicentenario” - integrado por ministros de Estado y otros funcionarios, entre los que se encontraba Aníbal Torres- en el que ella convocaba a los ministros a una reunión con urgencia.

El primero en llegar (10:46 a.m.) fue Sánchez Palomino. Minutos después llegó Chávez Chino, quien previamente habría realizado las coordinaciones con “TV Perú” para la transmisión del mensaje presidencial que iba a leer Castillo Terrones. El canal del Estado envió a la PCM a la reportera Cintya Isabel Malpartida Guarniz y al camarógrafo Antonio Pantoja Ochoa (camarógrafo de “TV Perú”). Allí fueron recibidos por la propia primera ministra, quien los condujo desde la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Pedro Castillo en el mensaje a la nación donde anuncia la dosolución del Congreso el 7 de diciembre de 2022. (AFP).

Según la disposición judicial, “inmediatamente” después del mensaje que leyó Castillo, se acercaron a él Chávez Chino y Aníbal Torres, quienes “lo habrían saludado dándole la mano, en clara manifestación de su participación, aceptación y conformidad con el acuerdo y la decisión que habrían tenido para subvertir el orden constitucional, cuya ejecución se habría iniciado con el aludido mensaje a la nación”.

Entre los testimonios que sustentan la decisión de juez se encuentran los de los ex ministros Alejandro Salas (Trabajo), Gustavo Bobbio (Defensa), Heydi Juárez (Mujer), Félix Chero (Justicia) y los periodistas de “TV Perú”.

Por ejemplo, Salas declaró el 9 de diciembre: “[…] El día 07 de diciembre […] llego rápidamente a Palacio de Gobierno […] y me ubican en el salón [Quiñones], al preguntar dónde era la reunión, uno de los edecanes me dice, la premier con el Dr. Torres, están con el presidente, […] y se acerca un edecán y nos dice a los ministros que estábamos ahí, el Presidente está dando un mensaje a la Nación […], lo cual desde un principio me pareció absolutamente extraño […].”; acotando en la misma declaración: “[…] en escena estaba Aníbal Torres, Betsy Chávez, el Ministro del Interior Willy Huerta y el Ministro de Defensa Bobbio […]”.

El juez también tomó en cuenta lo señalado por Bobbio, quien afirmó: “Regresé a la sala donde estaba el presidente, en el cual observé que se encontraba sentado en su escritorio y le habían puesto reflectores y cámaras y comenzó a leer su mensaje a la nación”. “Estaban Aníbal Torres, Betssy Chávez, Mendieta y me parece que estaba Salas y otras personas que no conozco”, añadió.

El documento judicial también se basa en las declaraciones a la fiscalía que dio Roberto Sánchez. “[…] el Ministro Alejandro Salas, ingresa a la Sala Grau juntamente al Ministro de Producción, luego de que se termina el mensaje, también ingresé a la Sala Grau, y vi que estaba abierto el Despacho presidencial, […] vi al Ministro de Defensa, Ministro del Interior, la premier Betssy Chávez, el asesor Aníbal Torres, y el presidente Pedro Castillo Terrones […]”, declaró el también congresista.

Con estas declaraciones, según la fiscalía, “queda clara la existencia de elementos de convicción suficientes, que permiten establecer de manera objetiva, la materialización de un acuerdo ilícito en el que habría intervenido la investigada Betssy Chávez Chino, en su condición de presidenta del Consejo de Ministros” para materializar el presunto delito de rebelión junto con los otros coinvestigados.

Allanamiento a la casa de la exministra Betssy Chávez, en Magdalena.

La reuniones del día anterior al golpe, de las que dio cuenta el ex ministro de Justicia Félix Chero, también se tomaron como elemento de convicción.

“[…] el día 06 de diciembre de 2022, acudo a Palacio de Gobierno, previa llamada del doctor Alberto Mendieta, Jefe de Gabinete del Despacho Presidencial, quien me comunica que la entonces premier Betssy Chávez estaba convocando a una reunión […] Luego, en horas de la tarde – noche, existió una reunión en la que estuvieron presentes el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez; el ministro de Trabajo, Alejandro Salas; la Premier Betssy Chávez; el doctor Alberto Mendieta. Posteriormente, llegaron los abogados del presidente, el doctor Benji Espinoza, el doctor José Palomino Manchego y el doctor Eduardo Pachas. Por la noche, llegó el entonces Presidente Pedro Castillo, a lo que se le informó sobre la reunión sostenida […]” .

Otro elemento de convicción de la participación de Chávez Chino en el golpe de Estado es el testimonio de los periodistas de “TV Perú” Cintya Malpartida y Antonio Pantoja, quienes dieron detalles sobre las coordinaciones que hizo la entonces primera ministra minutos previos a la emisión del mensaje golpista.

“[…] Cuando ingresamos y lo veo al Presidente, yo, en un primer momento pensé que iba a entrevistar al Presidente (seguía con la idea de entrevistar al Presidente) […] saludo a Aníbal Torres Vásquez, también estaba hecho una piedra, con mirada marcial, muy severo él […] Es ahí cuando yo pregunto a la premier Betsy Chávez Chino: ‘Va a ser entrevista?’ Porque nosotros necesitamos saber eso para saber dónde nos ubicamos y cuáles son los detalles técnicos, ingreso de luz y demás. Y es ahí cuando Betsy Chávez Chino me dice: ‘No, va a ser mensaje a la nación’ […]”, declaró Malpartida.

Agregó: “[Betssy Chávez] Me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Yo le pregunto cuándo y ella me dice: ‘Ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo’”

Una versión similar dio su compañero de labores.

Por tales consideraciones, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria expedida por la Fiscalía de la Nación contra Chávez, Sánchez y Huerta .