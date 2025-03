El viernes 21 de marzo, la Sala Penal Especial del Poder Judicial recibió la declaración de la secretaria de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Milagros Talledo, quien narró cómo la ex jefa del Gabinete, Bettsy Chávez, a través de su exasistenta, buscó un formato de decreto supremo, luego de que Pedro Castillo, emitiera su mensaje a la Nación anunciando un golpe de Estado.

La sesión estuvo marcada una vez más por los reclamos de Pedro Castillo, quien se negó a brindar sus generales de ley. También rechazó ser evaluado por el médico legista del Ministerio Público, para verificar su estado de salud; y protestó por estar presente en la audiencia.

El tribunal pidió informes al médico a cargo del penal Barbadillo, Jhon Lozano, quien señaló que el procesado había presentado una “leve mejoría” de su lumbalgia y gastritis, por lo que se encontraba “clínica y hermodinámicamente estable” para afrontar las audiencias.





Tras la opinión de la fiscalía y de las partes, el tribunal señaló que el vacado expresidente, mostraba un comportamiento obstruccionista, haciendo un uso abusivo de sus derechos.

“Se debe señalar que es contradictorio que el acusado haya expresado encontrarse mal de salud y sin embargo rechace ser evaluado por los médicos legista del Ministerio Público, lo que denota un afán obstruccionista, que es complementado y contemplado con el orden jurídico, porque el artículo 103 de la Constitución, como hemos reiterado, no ampara el abuso del derecho.” Sala Penal Especial





En la audiencia, se recibió la declaración del ex jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la PCM, Marcelo Puelles, quien también confirmó que fue Betssy Chávez la que autorizó directamente el ingreso de periodistas de TVPerú, previo a la emisión del mensaje de Castillo.

Castillo junto a sus exministros Betssy Chávez y Willy Huerta (Interior) es acusado del presunto delito de rebelión. Para el exmandatario, la fiscalía solicitó 34 años de cárcel y para sus exministros 25 años.

Mientras que, para exasesor del PCM, Aníbal Torres, por el mismo delito solicitó 15 años de cárcel. Junto a ellos, también han sido acusados los oficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.





“La premier salió de su despacho (…) cuando regresaron la señorita Nadia Contreras me pidió un formato de decreto supremo”

Durante su presentación como testigo, Milagros Azucena Talledo Silva, secretaria de PCM, explicó que el 7 de diciembre del 2022, día del golpe de Estado, ocurrieron diversos hechos en el despacho de la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.

Aquel día, relató, llegó Wiilliam Rivero, un nuevo asesor de Chávez Chino, cuya resolución de nombramiento se publicó ese mismo día. Luego, indicó, se comunicó que habían llegado visitas para la entonces premier, pero se negó a firmar el documento de ingreso porque no tenía conocimiento sobre eso.

Agregó que Rivero tampoco quiso firmar el documento que autorizaba el ingreso de los periodistas a los ambientes de la institución.

Posteriormente, narró, vio por TV Perú el mensaje a la Nación de Pedro Castillo y luego ingresó a su despacho Nadia Contreras, asistente de Betssy Chávez, quien le pidió formato de decreto supremo.





“La premier (Betssy Chávez) salió de su despacho con una asesora y la edecán, que es la persona que siempre tiene que estar a su costadito ¿no? y cuando regresaron la señorita Nadia Contreras (la asesora) me pidió un formato de Decreto Supremo.” Milagros Talledo, secretaria de PCM

Ante el requerimiento, señaló la funcionaria, le explicó que no tenían el documento físico y que lo descargara de internet. La exasesora insistió, indicando que necesitaba un formato y le pidió que vaya a pedirlo, pero ni la Secretaría General o Asesoría Jurídica lo tenían.

“Le comenté eso a la señora Contreras, ella ingresó al despacho (de Chávez) y allí quedó todo, no me volvió a insistir y se fueron no sé a dónde”, explicó. Dijo que no tenía conocimiento por qué razón se le pedía el referido formato.

Al ser consultada, aseveró que luego de que Contreras le pidió el formato de DS, Chávez se retiró de Palacio entre las 12:00 y 12:30 del mediodía, aproximadamente.

Además, aseguró que la edecán de la entonces primer ministro regresó para decirle que guarden las cosas que había dejado Chávez.

Al ser repreguntada para quién era el formato de decreto supremo que solicitaba Contreras, indicó que para Betssy Chávez.

Necesitaba un cartón de decreto supremo, (¿Para quién?) para la premier, si ella salía del despacho, obvio que era para la premier”

Milagros Talledo, secretaria de PCM

Como se recuerda, según la imputación fiscal, Chávez Chino buscó darle legalidad a lo anunciado por Castillo, en su golpe de Estado.









Exjefe de prensa de PCM: Betssy Chávez autorizó ingreso de periodistas





A su turno, el testigo Marcelo Puelles, quien en el 2022 se desempeñó como jefe de prensa de la PCM, aseguró ante el tribunal haber presenciado cuando Betssy Chávez regresaba de Palacio de gobierno con periodistas de IRTP que habían acudido a cubrir el mensaje de la Nación de Pedro Castillo, promoviendo un golpe de Estado.

Su declaración coincide con la que ya había dado, en calidad de testigo, en el juicio oral, el gerente de prensa de IRTP, Roberto Wong, quien indicó que fue la exjefe de PCM quien coordinó que personal de prensa del Estado ingresaría ese día a Palacio de Gobierno.

Explicó que aquel 7 de diciembre del 2022, el área de seguridad de la entidad le comunicó que habían periodistas; y al bajar, por la puerta ubicada en jirón Carabaya, le mostraron dos fotocheck de personal de prensa de IRTP que ya había ingresado con la expremier.

Me muestran un par de fotocheck y me dicen que son dos personal de prensa de IRTP y me dicen que ya habían ingresado con la señorita Betssy Chávez.”

Marcelo Puelles, funcionario de PCM





Indicó que los periodistas fueron identificados como Cinthia Malpartida y su camarógrafo Antonio Pantoja. Y que estos ingresaron por un pasillo que solo puede ser autorizado por el jefe de la Casa Militar, pues conecta a la PCM con el “gran comedor” de Palacio de Gobierno donde se realizan actividades.

Así también, afirmó que siendo la máxima autoridad de la PCM, Chávez Chino no tenía impedimento para permitir o desautorizar el ingreso de terceras personas a la institución.

En otro momento, Puelles respondió que Chávez no le ordenó borrar el registro del portal de ingreso donde se había consignado el ingreso de los periodistas como visita al despacho ministerial.

“Una vez que concluye la emisión del mensaje a la Nación, bajo a la oficina y observo que por la puerta de ingreso que conecta; hay un pasillo que conecta internamente a la PCM con presidencia de la República, retornaban de las instalaciones de Palacio de Gobierno la señorita Betssy Chávez, junto a su edecán y el personal de prensa que son la reportera y el camarógrafo. Se acercan hasta la parte de entrada de ese túnel y ella (Chávez Chino) los despide. También se acerca el periodista Roberto Wong, comentan algo y ella regresa hacia presidencia.” Marcelo Puelles, funcionario de PCM





Próximos testigos

La Sala Penal Especial continuará con el juicio oral el próximo jueves 27 de marzo con la declaración de Raúl Enrique Alfaro, José Malca Calderón, Cintia Chicona Castro y Cinthia Malpartida Guarniz.

El viernes 28 de marzo, el efectivo policial Eduard Roldán Michue, así como los congresistas Leslie Olivos Martínez, Adriana Tudela y Diego Bazán.

El martes 1 de abril, los congresistas Martha Moyano y Hamlet Echevarría Rodríguez; también Josep Gandez Lopez y la “exsombra” de Castillo Terrones, Nilo Irigoin Chávez.

El viernes 4 de abril están citados la congresista Heydi Juarez Calle, así como Edwing Gutierrez Tuesta, Antonio Pantoja Ochoa, y Jhon Zevallos Paredes.