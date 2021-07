La congresista electa de Perú Libre Betssy Chávez aseguró que su agrupación política no busca impulsar una nueva Constitución “en contra de la población”, ante las diversas iniciativas que se han planteado en los últimos días para llevar a cabo una Asamblea Constituyente.

“Nosotros no vamos a actuar en contra de la población. Si se tiene que esperar el tiempo para generar el momento constituyente, la concientización de la importancia de una nueva Constitución, se va a hacer. No se va a hacer una Constitución en contra de la población porque eso sería dictadura. Vamos a trabajar siempre de la mano de la población”, aseguró en declaraciones a Canal N.

Pedro Castillo señaló esta semana que, de llegar al gobierno el 28 de julio, presentarían ante el Poder Legislativo un pedido para agendar el debate de una Asamblea Constituyente que permita redactar una nueva Carta Magna.

“El 28 de julio, iniciando el mensaje a la Nación, vamos a ponerle frente al Congreso el primer pedido del pueblo: que agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para hacer con el pueblo la primera Constitución del pueblo”, señaló el candidato presidencial de Perú Libre.

A esto se sumó el anuncio por parte del congresista electo de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien acompañado por un grupo de abogados anunció el inicio de la recolección de firmas para llevar a cabo un referéndum en el que consulte sobre la creación de una nueva Constitución.

Sobre esto último, Betssy Chávez reiteró lo que había señalado el vocero de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes: que la recolección de firmas no fue algo decidido por ellos sino una iniciativa individual de Guillermo Bermejo

“Es un camino que no hemos tratado dentro de la organización”, comentó, aunque precisó que esto no significa que la recolección de firmas sea inválida. “La recolección de firmas es un tema democrático. Si bien él ha tomado esa iniciativa, nosotros nos enteramos a través de los medios de comunicación [...] pero no es un tema todavía de la bancada”, añadió.

“Trabajaremos arduamente para contribuir a consensos con las demás organizaciones políticas [...] No vamos a actuar en contra de la población. El gobierno será para todos los peruanos y no solo para los que votaron por nosotros”, concluyó.

