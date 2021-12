La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, informó que renunció a su militancia dentro del partido Perú Libre, luego de haber renunciado a la bancada oficialista el último jueves tras el rechazo a la moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

“No tendría lógica que me retire de la bancada y continúe en un partido político en el que claramente no hay participación y es algo que había indicado hace bastante tiempo, que el partido no nos había convocado, o si convocan es solo a algunos de ellos y no todos”, señaló en declaraciones a RPP.

Chávez recordó que ella era secretaria de Disciplina de Perú Libre en Tacna pero, a pesar de eso, no era reconocida como tal en los comunicados emitidos por el partido político. “No me reconocen siquiera como militante”, aseveró.

Betssy Chávez dijo que espera reunirse con otros congresistas de Perú Libre que podrían renunciar. (RPP)





Este jueves 16, la ministra presentó su renuncia irrevocable como parte de la bancada oficialista, luego que hicieran lo propio Guillermo Bermejo y Hamlet Echevarría, luego que la mayoría de Perú Libre votó en abstención y no respaldó la moción de censura contra María del Carmen Alva.

Al respecto, Betssy Chávez destacó que Guillermo Bermejo, a pesas de las discrepancias que tienen, era el que más buscaba tender puentes de diálogo dentro de las facciones de la bancada de Perú Libre.

“Quien tendía los puentes de diálogo entre el magisterio y el ala dura era justamente Guillermo Bermejo. Incluso era mucho más conciliador que yo en la interna, donde considero que tendió todos los puentes de diálogo que pudieron ser posibles”, manifestó.

En esa línea, la ministra dijo que las tres renuncias de Perú Libre podrían ser la “avanzada” ante otras posibles disidencias.

“Quizá seamos nosotros la avanzada, no sabría decirlo. [¿La avanzada hacia dónde?] Hacia la gobernabilidad. Somos de la izquierda regional, no somos sectarios [¿Le han hablado sobre posibles renuncias?] Me han escrito estos días pero sería imprudente mencionar cuántos son. Me voy a reunir con ellos recién y siempre tendiendo puentes de diálogo”, concluyó.

