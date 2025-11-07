Senador mexicano Raymundo Bolaños: “Lo que ocurre [en el caso de Betssy Chávez] es un encubrimiento, no un asilo político”

En diálogo con El Comercio, el senador mexicano Raymundo Bolaños Azócar, del Partido Acción Nacional (PAN), lamentó la situación diplomática generada entre Perú y México, tras el asilo político que dicho país le otorgó a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez. Sin embargo, indicó que ello es consecuencia por haber “roto” el principio de no intervención en las políticas del gobierno peruano.

“Desde nuestra óptica, lo que ocurre es un encubrimiento, no un asilo político, y es un encubrimiento que rompe el principio de no intervención, que también tiene un carácter constitucional en México, y que justifica la respuesta que ha realizado Perú.”, exclamó.

Como se recuerda, el lunes 3 de noviembre el Ejecutivo informó que México había decidido otorgarle el asilo político a Chávez Chino, y anunció el quiebre de las relaciones diplomáticas.

Ante ello, Bolaños Azócar señaló que el miércoles 5 presentó un “Punto de Acuerdo” -moción- ante la presidencia del Senado mexicano con la finalidad de que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe sobre las actuaciones del Gobierno Federal ante el rompimiento de relaciones diplomáticas.

También pidió que se fundamente el otorgamiento de asilo político para Betssy Chávez Chino y se exhorta al Gobierno federal a garantizar la atención consular de los ciudadanos mexicanos en Perú y restablecer inmediatamente las relaciones diplomáticas.

“Mire, nosotros de verdad lamentamos el rompimiento de relaciones. Siempre, la República de Perú, siendo un país latinoamericano, será un hermano para la República Mexicana. Lamentamos mucho también la declaración de persona non grata realizada hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, porque aún con nuestras diferencias ideológicas, políticas, y la crítica que hacemos al gobierno, la señora Claudia Sheinbaum no deja de ser la presidenta de la República Mexicana, y en el final termina representando al pueblo de México”, manifestó.

Moción presentada en México por el asilo de Betssy Chávez

Bolaños Azócar indicó que sectores de su país han recibido con “mucha extrañeza” que se le haya otorgado el asilo político a Chávez Chino.

Explicó que el estilo político desde su óptica, y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en México, “busca otorgar protección a un extranjero que esté siendo perseguido por razones políticas”.

Ello, indicó, siempre que la vida, la libertad, o la seguridad se encuentren en peligro; situación que no ocurre con Chávez Chino.

“Aquí no se configura eso de ninguna manera. La señora Betssy Chávez tiene acusaciones de rebelión, tiene acusaciones de conspiración, y también están justificadas en la legislación mexicana, en el Código Penal. Y eso hace que no exista una persecución política”, precisó.

Remarcó que lo que se viene dando, “es una investigación realizada por el gobierno constitucional de Perú respecto a un fallido golpe de Estado” realizado por Pedro Castillo, donde Chávez participó de forma activa.

“Entonces, hay delitos tipificados que requieren una investigación clara y que tienen que hacerse en el país de origen, por supuesto que sí. Y desde nuestra óptica, lo que ocurre es un encubrimiento, no un asilo político, y es un encubrimiento que rompe el principio de no intervención, que también tiene un carácter constitucional en México, y que justifica la respuesta que ha realizado Perú.” Raymundo Bolaños, senador de México por el Partido Acción Nacional (PAN)

En esa línea, informó que desde su grupo político se está solicitando una reunión con la subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe cuál es la situación de la relación bilateral con Perú.

Sobre todo, indicó, debido a que les preocupa la situación de sus connacionales, por lo que también están solicitando al gobierno de su país que establezca mecanismos de protección consular a los mexicanos en Perú.

Cuestionó la actual situación de las relaciones bilaterales entre México y Perú, puesto que ello afecta a sus compatriotas, debido a una “decisión unilateral” del Ejecutivo mexicano.

Reseñó que en su país los tratados internacionales pasan necesariamente por el Senado, pero las decisiones, como los asilos, son tomadas exclusivamente por el Ejecutivo Federal.

“Yo partí diciendo que lamento la declaración de personas non grata, pero también lamentamos la actuación de la Presidenta de la República, que no refleja el deber ser y no refleja el espíritu del pueblo mexicano respecto al actuar internacional. Nosotros, México, se ha caracterizado siempre por ese principio de no intervención, y aquí nos parece que se ha roto.” Raymundo Bolaños, senador de México por el Partido Acción Nacional (PAN)

Por ello, señaló que decisiones “erróneas” del Ejecutivo afectan a sus connacionales y la imagen del gobierno de México y de los mexicanos mismos en el extranjero, y ello no debería permitirse.

Sobre todo, puntualizó, cuando las decisiones adoptadas por el gobierno federal de México parten por razones ideológicas, en este caso a favor de políticas de izquierda.

“No podemos permitir el intervencionismo como una forma de política exterior del gobierno mexicano, y es lo que ha pasado sobre todo cuando, digamos, estas peticiones o estos elementos provienen de un gobierno o de políticas de izquierda, y esto no puede ser así. No puede depender ideológicamente la posición del gobierno mexicano de una coyuntura o una posición de izquierda o de derecha de parte de los gobiernos extranjeros”, comentó.

El político, representante por la Ciudad de México, destacó que los asilos deben ser analizados desde la “neutralidad” política, y desde su punto de vista, en el caso de Chávez Chino, ello no se ha respetado desde el Ejecutivo Federal. “Nos preocupa, y estamos poniendo las alertas sobre todo, o más bien únicamente, la oposición en México”, añadió.