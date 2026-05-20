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Resumen

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El Poder Judicial (PJ) ordenó que el caso de la exministra golpista Bettsy Chávez, quien busca que se le otorgue un salvoconducto para viajar a México, pase a manos del Tribunal Constitucional (TC).

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