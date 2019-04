Comisión de Ética investigará a Betty Ananculí por falsificación de documentos

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría iniciar una indagación preliminar a causa de la denuncia presentada contra la legisladora Betty Ananculí (Fuerza Popular) por presunta falta al Código de Ética del Congreso.

La legisladora ha sido acusada de presunta falsificación y uso de documento público en agravio del Estado, en el marco de la información expuesta en su hoja de vida sobre sus estudios superiores en Administración de Negocios Internacionales en el Instituto Superior Alas Peruanas de Ica (2011 y 2013).

#AHORA

La Comisión APRUEBA por MAYORÍA iniciar indagación preliminar en la denuncia contra la congresista Betty Ananculí Gómez, por presunta falta al Código de Ética. pic.twitter.com/DQO85f6fyp — Comisión de Ética (@ComisionEticaP) 15 de abril de 2019

En total son 33 profesores que han reafirmado ante el Ministerio Público que nunca firmaron los documentos presentados por Betty Ananculí para acreditar su título profesional.

En el 2018, los legisladores de Fuerza Popular, con sus votos, rechazaron la solicitud del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Ananculí, pese a que la fiscalía la denunció por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

-Se defiende-

En declaraciones a la prensa, Betty Ananculí reiteró que es falso que haya falsificado documentos en su hoja de vida al momento de postular al Parlamento Nacional en las elecciones del 2016.

"Es falso. Ustedes tienen que evaluar 33 docentes falsos. Esto ya lo he expuesto en [la Comisión de] Ética, es un tema político y que se tiene que determinar", señaló a los periodistas.

Ananculí aseguró que sí estudió, por lo que señaló que no tiene "ningún temor" y pidió una exhaustiva investigación.

"Los testigos están mintiendo. Yo no hago ningún acta, yo he estudiado y quiero que como prensa sean exhaustivos e investigadores. No tengo ningún temor. Espero que hagan una investigación sana y transparente", refirió.

"Ustedes saben quiénes están detrás del tema mío. Yo no he falsificado ningún documento. Eso no puede darse", agregó minutos antes de ingresar a la sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria, donde se aprobó investigarla.