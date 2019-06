Betty Ananculi: comisión tendrá informe final sobre su caso la próxima semana

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria tendrá listo para la próxima semana su informe final respecto a la solicitud para que se le quite esta prerrogativa a la congresista Betty Ananculi (Fuerza Popular), por presuntamente haber presentado información falsa sobre sus estudios en su hoja de vida.

Así lo informó a la prensa la presidenta de este grupo de trabajo, Luciana León (Apra), al culminar la audiencia de este miércoles en la que Betty Ananculi presentó sus descargos frente a la solicitud del Poder Judicial.

En la sesión, iniciada a las 11:30 a.m, estuvieron presentes, además de León, los congresista Carlos Tubino, Tammar Arimborgo, Marco Miyashiro y Octavio Salazar (Fuerza Popular); César Vásquez (Alianza para el Progreso); Edmundo del Águila (Acción Popular); Jorge Meléndez (Peruanos por el Kambio); y Alberto Quintanilla (Nuevo Perú).

En cuanto a este caso, la justicia ha solicitado autorización al Congreso para poder procesar penalmente a la representante de Ica por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Luciana León preside la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria

“Lo que ella [Ananculi] explica es que en este caso, al parecer, existe interés más bien por quien es el accesitario de poder sacarla a ella del escaño […]. Eso se va a determinar y se votará la próxima semana en sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria”, explicó León.

Precisamente, junto a su abogado Guillermo Valencia, la parlamentaria de Fuerza Popular aseguró que es víctima de una persecución política en su contra tanto por su accesitaria, como por el fiscal a cargo de su caso, Alioshka Yuri Antezano.

Para argumentar esto mencionó las denuncias que ha realizado en su contra Nélida Tasayco Castillo, madre del jefe de campaña de su accesitaria, a nivel del Ministerio Público y la Comisión de Ética (tres en total).

“Esa persecución de parte de esta señora y de parte también del fiscal, porque cuando empieza la investigación yo me sometí, asistí a las citaciones. Sin embargo, fui notando la parcialización de este fiscal porque él ya prácticamente salía a los medios [...] a sentenciarme. Y eso no era transparente”, apuntó Betty Ananculi.

También comentó que toda la documentación referida a sus estudios (escolares y superiores) consignados en su hoja de vida es verdadera y requirió que se declare improcedente en esta instancia el pedido para que se levante su inmunidad.

“Yo no tendría por qué haber mentido para poder llegar al Congreso”, refirió Ananculi.

No obstante, respecto a las declaraciones de profesores que aseguran no haberle enseñado a la congresista la carrera de administración en el Instituto Alas Peruanas (y que aseguran que se falsificó su firma), se insistió en que esto son hechos que, en todo caso, no se pueden atribuir a la congresista.

“Este documento es verdadero. ¿Qué es lo que se cuestiona? Que, en el trámite interno del instituto, al parecer hay actas consolidadas de notas que las firmas no se ajustarían a los docentes que han emitido, pero ese es un trámite interno del instituto. Eso no es un hecho atribuible a la congresista”, consideró el abogado Guillermo Valencia.

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria deberá evaluar este caso y emitir un predictamen. De declararse procedente el pedido contra Ananculi deberá ser ratificado en el pleno del Congreso para entrar en vigencia.