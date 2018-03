Bicameralidad: 15 años en el debate sin mayor consenso

Desde hace más de 25 años, los términos "senador" y "diputado" no han sido parte de la política peruana más allá que como parte de diversos intentos para que el Congreso vuelva a ser bicameral. El debate ha estado presente en la agenda parlamentaria, pero la falta de una propuesta aceptada por la mayoría de las bancadas ha frustrado este cambio.

Como en legislaturas pasadas, el tema del regreso a la bicameralidad ha vuelto al debate luego de que Kenji Fujimori, con el respaldo de su bloque de renunciantes a Fuerza Popular, presentara un proyecto de ley en el que plantea establecer un sistema de 100 diputados y 30 senadores.

Sin embargo, los proyectos de ley para dejar de lado el Congreso de una sola cámara no han faltado en los últimos 15 años. Precisamente, ese ha sido su mayor obstáculo: muchos planteamientos que no han encontrado un punto medio en el debate.

- Quince años de debate -

En abril del 2003, el Congreso aprobó la bicameralidad con 74 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones, pero el proceso retrocedió cuando se aprobó un pedido de reconsideración presentada por el entonces parlamentario Natale Amprimo. En lugar de eso, se buscó seguir una modificación constitucional que requería la aprobación de dos tercios del Congreso. Dos años después, no lograron los 81 votos y se frustró el cambio.

En el 2006, el Apra busca otra vez volver a instaurar la bicameralidad. Luego de tres años de debate, nuevamente no se llegó a un consenso para modificar la Constitución. El 2010, Mercedes Cabanillas y Javier Valle Riestra trataron de insistir en el debate, pero la falta de respaldo los obligó a postergar la discusión.

Durante el gobierno de Ollanta Humala, otra vez surgió un proyecto de ley, pero esta vez no pasó de la Comisión de Constitución. El nacionalismo se opuso a la idea de aumentar el número de parlamentarios para regresar a la bicameralidad.

Tras tres años, una vez más la Comisión de Constitución retomó la conversación con una propuesta del entonces congresista Omar Chehade. Un proyecto para tener 130 diputados y 60 senadores fue planteado pero, otra vez, la falta de consenso paralizó el proceso.

- La situación actual -

Desde julio del 2016 hasta la fecha, se han planteado al menos tres proyectos de ley que buscan regresar a la bicameralidad. El Ejecutivo, con el respaldo de Peruanos por el Kambio, presentó su iniciativa en mayo del 2017, el Apra hizo lo propio en agosto de ese mismo año, mientras que Kenji Fujimori planteó su primer planteamiento en setiembre de ese mismo año, el cual fue bloqueado por Fuerza Popular

Tras su salida de la bancada naranja, Kenji planteó otro proyecto en febrero del 2018 en una coyuntura en la cual se cuestionó la aprobación de la iniciativa de Rosa Bartra que establecía un régimen de prácticas no remuneradas por un plazo de tres años para estudiantes de institutos técnicos.

El Congreso es una fábrica de leyes. Urge más análisis. Hoy con mayoría simple generan el caos. Eso sucedió con la Ley Pulpin, Ley de AFPs, Lote 192, Ley Electoral, incluso la vacancia. La #Bicameralidad debe regresar ya! Solo reflexión y análisis pueden detener tanta torpeza! — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 22 de febrero de 2018

Ante esta situación, y en medio de la crisis política que ha alcanzado a casi todos los grupos políticos por las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, en el Congreso nuevamente hay indicios de un debate que no encuentra un punto medio.

En Fuerza Popular y sus ahora 59 congresistas no hay un acuerdo tomado. Congresistas como Miguel Torres y Luz Salgado han respaldado la bicameralidad, pero el vocero alterno Héctor Becerril asegura que se opone. "No lo hemos discutido en la bancada, así que no hay nada decidido. Cuando se debata, se verá", señaló a El Comercio.

Mientras tanto, el oficialismo consideró que el debate debe partir de su iniciativa que busca aumentar el número de parlamentarios y cambiar la fecha de elección de representantes. "Considero que debe haber un debate que incorpore el número y también el momento de la elección como parte de una gran reforma política. No podemos limitarnos a solo incorporar una cámara de senadores como señala Kenji", manifestó a este Diario el vocero alterno oficialista, Juan Sheput.

Miembros de otras bancadas, como Javier Velásquez Quesquén del Apra e integrantes de Alianza Para el Progreso y Nuevo Perú han comentado estar a favor de que se debata un regreso a la bicameralidad. Sin embargo, el historial de la discusión deja ver que muchas intenciones no han sacado adelante esta iniciativa.

- Impopular pero necesario -

El Comercio contacto al analista político Fernando Tuesta para evaluar la posibilidad de que ahora, después de 15 años, prospere un debate sobre un Congreso bicameral.

"Después de todos estos años con el Congreso unicameral, se ha visto un deterioro ostensible. La calidad parlamentaria no ha mejorado, la calidad de las leyes ha disminuido y se detuvo cualquier intento de mejorar el trabajo de todos los congresistas", señaló.

Tuesta destacó que hay posibilidades ahora porque el principal freno a la bicameralidad es el fujimorismo, el cual se ha visto debilitado tras la salida del bloque de Kenji Fujimori.

"De ninguna manera la opinión pública va a respaldar este debate, pero si uno cree que se debe gobernar en función de la opinión pública, estamos mal. Hay medidas que no son populares pero necesarias y esta es una de esas. Para eso los congresistas deben explicar a sus electores por qué plantean la bicameralidad", concluyó el analista.

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...