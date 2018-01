El congresista de Fuerza Popular Bienvenido Ramírez reveló que su intempestivo retiro de la Comisión Permanente del Congreso de la República es una represalia ante su voto de conciencia respecto a la vacancia presidencial.



“Hoy al final del pleno […] me doy por enterado de que me había retirado el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, de la Comisión Permanente, pero bueno son unas represalias con las que empiezan a actuar, no respetando la democracia, actúan con el hígado”, señaló Ramírez a El Comercio.



“Estos son los diferentes pagos políticos que hoy nos toca atravesar por haber apostado por la gobernabilidad”, enfatizó.



Al ser consultado sobre qué le diría al vocero de Fuerza Popular, Ramírez le recomendó que “tome una hepabionta”.



En esa misma línea, se pronunció Maritza García quien a través de su cuenta de Twitter criticó duramente la medida dada a conocer por su colega de bancada Daniel Salaverry y señaló que las arbitrariedades que se están cometiendo contra su facción “son obvias”.

No sean tan evidentes señores, las represalias que están tomando por no comulgar con sus arbitrariedades son tan obvias. El vocero de FP acaba de retirarme de la Comisión Permanente del Congreso ya que no le quedaba de otra. @KenjiFujimoriH @albertofujimori @canalN_ @RPPNoticias pic.twitter.com/QfLy0DQGek — Maritza García J. (@MaritzaGarciaJ) 11 de enero de 2018

Estas dos reacciones se dan luego de que se hiciese público el retiro de ambos congresistas de la Comisión Permanente del Parlamento. La decisión fue tomada por el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, quien a través de un tuit reveló los cambios dispuestos.

Ante el pedido mayoritario de congresistas de FP y habiendo tomado el pleno de nuestra bankada el acuerdo (el ultimo martes) de aprobar dicho pedido. Hoy realizamos los cambios solicitados. pic.twitter.com/FLaMEmhMN5 — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) 11 de enero de 2018

