El candidato de Fuerza Popular al gobierno regional de Junín, Bladeck Ruiz, dijo que su partido está integrado por personas que militaron en grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Durante una entrevista radial, Bladeck Ruíz fue consultado por su candidato en Huancayo. El fujimorista mencionó a Luis Torres Garay, quien antes ha pertenecido al Apra, y al ser cuestionado por esta inclusión, respondió:

“En el partido hay gente que ha militado en Sendero Luminoso, ha militado en el MRTA. Mi amigo Rubén Clae que ha sido dirigente del MRTA, José Ortiz Soberanes. Cuando se trata del país hay que juntar a todos”.

Horas más tarde, el candidato naranja apareció en un programa televisivo para intentar justificar sus declaraciones. Bladeck Ruíz sostuvo que “el espíritu de un partido político es la discusión” y para que esto se logre, se debe tener posiciones “de distintas canteras, de izquierda, independientes, de derecha”.

En ese sentido, manifestó que lo que quiso expresar fue que en Fuerza Popular, hay simpatizantes de izquierda “y dentro de la izquierda, han estado puros partidos comunistas, socialistas, que han estado en unos movimientos que han zucumbido en una lucha armada que no ha sido nada beneficiosa en el país”.

Pero después agregó: “No toda la gente que alguna vez militó en vanguardias revolucionarias y en tantos partidos de izquierda eran terroristas todos, porque no puedes meter a todos al saco”.

De esta forma, Bladeck Ruíz sostuvo que una persona “no por ser de izquierda es terrorista” y acotó que “la ideología es una cosa distinta al accionar”.

Luego, hizo un “mea culpa” por haber afirmado que Rubén Clae y José Ortiz Soberanes, sobre quienes se refirió como miembros de su lista, habían militado en grupos terroristas.

“Militancia... ahí yo tengo que hacer un mea culpa porque eso se implementa sabiendo o no si ha militado con un padrón y eso no me consta, pero que son gente de izquierda, sí son gente de izquierda”, enfatizó a Cadena TV.

Cabe resaltar que en reiteradas oportunidades, Fuerza Popular ha manifestado su compromiso con la lucha contra el terrorismo y sus voceros han expresado su rechazo a actos relacionados con este tipo de violencia.



