Banco de la Nación 27 de agosto del 2024 Señala que el Banco no tiene experiencia en dichas actividades, ni cuenta con el enfoque, recursos ni atribuciones estatutarias para desarrollarlas. Además, advierte que asumir estas funciones podría generar riesgos operativos y afectar la calidad de los servicios actuales. No se recomienda la aprobación del proyecto de ley, al no estar alineado con los objetivos ni funciones del Banco de la Nación.



Presidencia del Consejo de Ministros - PCM 4 de septiembre del 2024 En su análisis, la PCM determinó que el contenido del proyecto no guarda relación con sus competencias, sino que corresponde al ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), motivo por el cual se trasladó el pedido de opinión a dicho ministerio. Concluye que no corresponde a la PCM emitir opinión sobre el proyecto, recomendando que sea evaluado por el MEF en su calidad de sector competente.

Mimen 17 de diciembre del 2024 El informe concluye que el Proyecto de Ley que busca ampliar las funciones del Banco de la Nación para intervenir en la compra y exportación de oro y minerales no resulta viable, al no sustentar adecuadamente su necesidad ni considerar el marco normativo vigente. Además, advierte que el Banco carece de capacidades técnicas, logísticas y presupuestales para asumir dichas funciones, y que estas corresponden actualmente a la SUNAT y a la Dirección General de Minería. No resulta viable el proyecto de ley, por falta de justificación técnica y legal, y por no estar el Banco de la Nación preparado para asumir dichas funciones.

ADEX 21 de marzo del 2025 ADEX advierte que dicha medida podría implicar la adquisición de oro de procedencia ilegal o informal, generando riesgos de blanqueo de activos, incentivando la ilegalidad, afectando la trazabilidad en los mercados internacionales y generando competencia desleal frente a empresas formales. Concluye que antes de avanzar con el proyecto, debe aprobarse primero una ley de formalización de la MAPE que garantice la trazabilidad, legalidad y supervisión de la actividad minera artesanal.