¿El bloque de Kenji Fujimori respetará el fallo de la Corte IDH?

El grupo de parlamentarios que lidera Kenji Fujimori sostuvo reuniones el lunes y el martes para definir su postura respecto al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordena archivar acusación contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC).



Sin embargo, no llegaron a un acuerdo para una postura colegiada al respecto, según revelaron los congresistas Clayton Galván y Maritza García.



Galván afirmó que, en su opinión personal, el fallo de la Corte IDH constituye un “exceso” y una “intromisión” en las funciones del Parlamento.



“Esto si es una intromisión, una interferencia, porque esto no es un tema legal, es un tema político. Creo que en eso la Corte IDH se ha excedido no está bien que en cosas que no están juzgadas ellos puedan hacer una interrupción”, señaló a El Comercio.



En esa misma línea, Galván dijo que es momento para que el país evalúe “desligarse de la Corte IDH” para “poner orden en casa” sin ninguna intromisión supranacional.



Distinta postura manifestó la legisladora Maritza García, quien aseveró que ella siempre ha sostenido que no se puede “desacatar” un pronunciamiento de la Corte IDH y se mostró convencida de que en el caso del indulto humanitario a Alberto Fujimori este organismo solo emitirá una recomendación.



“Siempre he dicho que no podemos desacatar un fallo de la Corte IDH que ya está resuelto y que el procedimiento que han iniciado como es la aclaración no está regulado en el ordenamiento internacional en la Convención”, expresó.



“En la Corte IDH no está regulada la facultad de poder revertir una prerrogativa constitucional de un presidente de la República. Espero que el fallo únicamente venga con una recomendación como por ejemplo podría ser un nuevo peritaje médico, y si eso es lo que recomienda, pues habrá que acatarlo”, enfatizó.



Sin embargo, al ser consultada sobre su postura si la Corte IDH ordena al Estado Peruano a revertir el indulto humanitario, García aseguró que, a su parecer, el bloque que integra mantendría una postura colegiada de no acatar el fallo porque “se estarían pronunciando sobre un hecho que no está en sus facultades”.



Como se recuerda, este 2 de febrero se llevó a cabo una audiencia en la Corte IDH con la presencia de las partes implicadas en los casos Barrios Altos y La Cantuta, para revisar si el Estado peruano ha cumplido o no con la sentencia de este organismo al respecto en el marco del indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori. .

La Corte IDH emitirá un pronunciamiento al respecto antes de su próximo periodo de sesiones, según indicó el titular de la misma. Este periodo está previsto a iniciarse en marzo

