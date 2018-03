Ricardo Briceño, ex presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), acudió este viernes a la fiscalía de lavado de activos para declarar en el marco de las indagaciones que se hacen sobre los presuntos aportes realizados por la empresa brasileña Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori del 2011.

Según fuentes de El Comercio, Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, declaró ante fiscales peruanos en Brasil que la constructora dio US$1’200.000 a la campaña de Fujimori Higuchi del 2011.

Aseguró que US$1'000.000 fue entregado a Jaime Yoshiyama —entonces secretario general de Fuerza 2011 y parte de la plancha presidencial— y al ex ministro fujimorista Augusto Bedoya Cámere.

Además, las fuentes consultadas indicaron que los otros US$200.000 se entregaron a raíz de una reunión de empresarios convocada por Ricardo Briceño, presidente de la Confiep en el período 2009-2011.

Por ello, Briceño declaró este viernes ante la fiscalía por aproximadamente dos horas y media. Por la mañana estuvieron citados los fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, pero pidieron reprogramar sus convocatorias.

“Regresaré todas las veces que sea necesario. He venido a responder a la fiscalía antes de que traduzcan las declaraciones de Barata. La fiscalía se basa en dos artículos periodísticos, es la información que ellos usan para ponerme como investigado. Vendré a esta fiscalía las veces que sea necesario, no tengo nada que ocultar”, dijo Briceño a su salida de la sede del Ministerio Público.

En ese sentido, comentó que se le investiga por tres motivos. El primero, por la declaración efectuada por Jorge Barata sobre el presunto aporte de US$200 mil para Keiko Fujimori. Según el empresario, este es un testimonio falso pues no ha recibido “ni un centavo del señor Odebrecht ni para mis campañas de Confiep, cuando era presidente, ni luego para algún partido político”.

En pos de fundamentar esto, Briceño señala que Barata ha mostrado una invitación que se le hizo para una reunión, llevada a cabo el 19 de abril del 2011, donde se presentó los resultados de una campaña de la Confiep a favor de la empresa privada.

“Se agradeció los aportes que habían hecho los empresarios, no a Odebrecht, a la campaña de la promoción de la empresa privada que comenzó en el año 2009 y terminó en febrero del 2011”, relató.

“Confiep, luego de febrero, siguió haciendo campañas de promoción. He revisado las actas de directorio de Confiep donde claramente después de la primera vuelta se dice que se tiene que mantener la distancia de los candidatos, que tenemos que seguir impulsando las reformas. En ningún momento Confiep planteó favorecer algún candidato”, añadió.

Según el ex presidente de la Confiep, el día 20 de abril, Odebrecht aportó US$200 mil a una nueva campaña del gremio empresarial, mas no para Keiko Fujimori.

“¿Ustedes creen que si al señor Barata yo lo llamo para pedirle dinero para la campaña de Keiko el 19 de abril, es posible que la empresa, mediante transferencia del BCP, entregue a la cuenta de Confiep US$200 mil? No existe en el Perú una empresa que tenga esa velocidad de ejercicio. Ha quedado demostrado fehacientemente que en aquella reunión [del 19 de abril] no se trató ese tema. En el caso negado que se hubiera tratado el tema, sería imposible que hayan hecho el aporte el día siguiente. Lo que hubo fue una bolsa que se consiguió entre abril y setiembre para la promoción de la inversión privada”, explicó.

De otro lado, Ricardo Briceño explicó que el segundo motivo por el cual se le interrogó fue por aparecer en los registros de la ONPE con un aporte de S/11 mil a la campaña del 2011 de Keiko Fujimori.

“La fiscalía no encuentra este aporte en los reportes de Fuerza Popular. Nunca lo van a encontrar en los registros de Fuerza Popular, porque si bien en el 2011 aporté dinero limpio, fue a la campaña de Alianza para el Gran Cambio. No lo encontrarán nunca”, señaló.

La tercera razón por la cual se le investiga es por un coctel que realizó Fuerza Popular el 26 de enero del 2011 en la urbanización Las Casuarinas. La tesis fiscal, afirma Briceño, establece que dicho evento se realizó en su predio.

“He probado fehacientemente que ese coctel no se hizo en mi residencia. Ellos conocen el número de mi casa, saben el número de la casa donde sí se realizó. Sin embargo, tienen dudas. Incluso yo no vivía en esa casa en esa época. Ha quedado claro que no tengo nada que ver. Nunca he financiado ni he asistido a un coctel del partido fujimorista”, ultimó.

MÁS EN POLÍTICA...