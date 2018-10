El congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) manifestó este sábado que los documentos publicados por El Comercio, que dan cuenta de presuntos depósitos por más de US$500 mil para la campaña de Fuerza 2011, respaldan las declaraciones de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú.

“Ya aparecieron los documentos que sustentan estas operaciones financieras cosa que antes no había. Antes había solo el dicho del señor Barata”, exclamó el legislador de la bancada oficialista.

“Además, era el dicho de una persona que no tenía por qué mentir, porque a él no le conviene ni a favor ni en contra si es que se sabe que aportaron un millón de dólares a la campaña de la señora Keiko Fujimori. No tiene razón para mentirnos, mejor dicho”, sentenció Bruce.

Por ello, para el también ex ministro de Vivienda, esta nueva información complica "aún más" la situación de Fuerza Popular y de su lideresa, Keiko Fujimori.

Respecto a las conversaciones reveladas por el portal IDL-Reporteros de un grupo de Telegram llamado “La Botica”, integrado por congresistas y dirigentes de Fuerza Popular, en la que se coordinarían ataques contra el fiscal José Domingo Pérez, consideró que son evidentes las coordinaciones de desacreditación contra el fiscal anticorrupción.

“En efecto, a pesar de que son conversaciones privadas tienen un interés público. Aquí lo que reflejan es que efectivamente la bancada actúa coordinadamente para desprestigiar al fiscal que está investigando justamente los aportes ilegales a Fuerza Popular”, acotó.

El Comercio reveló hoy una de las nuevas pruebas que incluyó el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del Caso Lava Jato, en el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses que presentó contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras 11 personas. Se sustenta en correos electrónicos y transferencias bancarias que realizó la constructora brasileña Odebrecht a la campaña de Fujimori en el 2011. Las transferencias quedaron registradas en el servidor My Web Day.

Este material fue incluido en el pedido de detención preventiva contra Fujimori. Fueron incorporados, se lee en la acusación, un correo electrónico, dos órdenes de pago y tres estados de cuenta en el Credicorp Bank de Panamá.