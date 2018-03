El ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, fue mencionado en videos difundidos por Fuerza Popular, con los cuales esta bancada denunció una presunta compra de votos desde el gobierno para evitar la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

En una de las grabaciones, se ve a Alberto Borea, abogado de PPK, dándole al congresista fujimorista Moisés Mamani el número de Giuffra, ello en medio de una conversación sobre su postura sobre el pedido de vacancia.

Otro video da cuenta de una conversación entre Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Moisés Mamani y Alexei Toledo, asesor de prensa del hijo del ex presidente Alberto Fujimori. Ahí, Bocángel habla de una reunión a concretar con Giuffra para hablar de un proyecto en Cusco.

—La reunión con Mamani—

Giuffra comentó que Mamani lo buscó el lunes insistentemente y se logró concretar una reunión entre ambos, en donde el legislador fujimorista le sugirió un paquete de obras. Sin embargo, calificó este acto como una posible “emboscada”.



“Intencionalmente, este señor, que no me extrañaría que mañana saque un video o grabación al fiel estilo montesinista, me llama insistentemente para tener una reunión”, contó el ministro, quien precisó que no hubo algún acto irregular.

El ministro dijo desconocer por qué se le ha mencionado como un “súper gestor”. “Están pretendiendo vacar al presidente Kuczynski como sea y eso no lo podemos permitir, no podemos caer a ese nivel desgraciado de manejo político. No podemos caer a un nivel subterráneo del manejo político. Todo tiene un límite”, sentenció.

El titular del MTC señaló además haber recibido 26 solicitudes de Mamani a lo largo de su gestión, 18 de las cuales han sido contestadas oportunamente.

—Defiende gestiones—

En otro momento, Bruno Giuffra informó que durante su gestión en el MTC ha recibido 2.139 oficios de diferentes congresistas y ha tenido 58 reuniones en su oficina con parlamentarios de diferentes bancadas, quienes piden alguna obra en particular. De la misma manera, con alcaldes y gobernadores regionales a lo largo de viajes.



“Los congresistas piden permanentemente obras para sus regiones. Y los ministros permanentemente reciben a esos congresistas, reciben las solicitudes y en todos los casos nos vemos obligados si te vamos a atender, cómo no te vamos a atender, porque la gestión de un ministro es maximizar ese despliegue”, refirió.

En esas reuniones, precisó, no se ha dado algún acto irregular, no se han comprado votos. Consideró, en ese sentido, que se está buscando desconfigurar la relación entre congresistas y ministros.

—Bruce niega favorecimientos—

El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, también participó de la conferencia de prensa para asegurar que su gestión no ha beneficiado con alguna obra al congresista no agrupado Bienvenido Ramírez, representante de Tumbes.



Por ejemplo, mencionó que ningún funcionario del sector Vivienda en Tumbes ha sido cambiado. Reconoció haberse reunido con Ramírez y alcaldes de esa región para ver la situación de la empresa administradora de agua.