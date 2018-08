Bruno Giuffra sobre audio con Mamani: "Se gestó una trampa y yo caí"

El ex ministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra reiteró que no hubo ofrecimiento alguno de obras o dinero al congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani, quien grabó conversaciones con él para difundirlas y denunciar una supuesta compra de votos contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"Me sorprendió, sobremanera, que esto se haya configurado de esa forma. Se ha gestado una trampa y yo he caído en una trampa, sin duda.[...] Yo me reservo la opinión de quiénes pudieron haber participado", exclamó.

En una entrevista a RPP, Giuffra recordó que antes de la conocida reunión en la casa de PPK, el entonces ministro recibió al congresista en su despacho el lunes 19 de marzo.

Ese día, Mamani le aseguró que era parte de un grupo de cinco congresistas que estaban en contra de votar por la vacancia de PPK, algo que ese mismo día había salido publicado en un diario.

"Yo no tenía que pretender su voto, él ya estaba declarando que no iba a votar a favor de la vacancia. Él vino a proponer esa figura pero quería estar seguro que iba a ver diálogo (desde el Ejecutivo)", aseguró el ex ministro.

Después de algunos meses en silencio esperando que la Fiscalía exija al Señor Congresista Mamani los videos que supuestamente prueban actos de corrupción, he empezado a salir en medios a contar qué pasó realmente y cómo fue la trampa gestada x “sabe Dios” quien..... — Bruno Giuffra (@bgiuffra) 28 de agosto de 2018

Bruno Giuffra indicó que Moisés Mamani tenía un interés en una obra de una planta para descontaminar el lago Titicaca, algo que no era de su competencia y que le aseguró que no tenía conocimiento, por lo que lo llevó a que converse directamente con PPK.

"Yo no le doy ni le ofrezco nada. En ese momento ni siquiera tenía conocimiento del proyecto porque pertenece a otra cartera. Además, [Mamani] pide una obra de 150 millones de soles y le dije que no, porque las obras no se reparten como caramelos de un maletín. Son procesos de años", señaló.

"Vamos a casa de PPK, como todos saben. Fue una reunión de 12 minutos donde únicamente se habla de los proyectos de descontaminación del lago Tititaca. PPK le explica cuál es la lógica de esos proyectos", aseguró el ex ministro.

Según Giuffra, como en ninguna de las dos citas Moisés Mamani obtuvo lo que buscaba, volvió a llamarlo la noche de ese mismo día. Esa fue la conversación donde se le escucha al ministro decirle al congresista "tú sabes cómo es la nuez".

"Como no tenía ninguna evidencia en mi reunión más que mi negativa, y tampoco había nada ilegal en la reunión con PPK en su casa, me llama la noche, después de la reunión, solo que han hecho creer que fue antes", comentó Bruno Giuffra.

El ex ministro dice que, en esta conversación, solo le repitió los argumentos que Moisés Mamani había dado en la entrevista previa a las reuniones: que su región no quería la vacancia.

"Cuando le digo 'cómo es la nuez' lo único que estoy tratando de decir es que él sabe cómo son las cosas, y con lo que 'Tú sabes lo que vas a sacar' [...] es el apoyo del Gobierno, ese espacio de diálogo que el mismo presidente te ha dicho'", indicó Bruno Giuffra.

El 23 de marzo, Fuerza Popular difundió unos audios entre el entonces ministro de Transportes y Mamani. El congresista le señala que el entonces vocero de la bancada, Daniel Salaverry, lo estaba presionando ante su indecisión respecto a la vacancia.

A ello, Bruno Giuffra responde: "¿Para qué le vas a contestar? Tú dile yo tengo mi conciencia y en mi pueblo quieren otra cosa. Dile 'mi pueblo no quiere vacancia'. Ni abras la boca conmigo. Se cae todo".

"Tranquilo, compadre. Tú ya sabes cómo es la nuez [...]. Ya qué más seguro. ¿Con quién acabas de estar? Tú asegura lo otro más bien", se le escucha decir a Bruno Giuffra.