El ministro de Transporte y Comunicaciones, Bruno Giuffra, exhortó esta mañana a no utilizar el accidente ocurrido en el serpentín de Pasamayo para decir cosas inciertas y desinformar.



“Yo pediría […] no utilizar este accidente para declarar cosas que no son ciertas, hay que decirle la verdad a la gente, esta ha sido una falla humana lamentable por cierto, pero debemos aclarar cómo han sido las cosas para que no se malinforme”, señaló Giuffra a RPP.



Asimismo, el ministro aseveró que la causa del accidente fue el exceso de velocidad del bus de la empresa San Martín de Porres, que el último martes cayó a un abismo de 150 metros, luego de ser impactado por un tráiler.

Giuffra afirmó que existe señalización que indica el límite de velocidad para esa zona.

“La causa ha sido velocidad, la velocidad que se ha medido 15 segundos antes del accidente ha sido de 62 km/h, hay dos letreros claramente indicando en la vía que tiene que ser 45 km/h la velocidad máxima en esa zona”, comentó.



Giuffra brindó estas declaraciones luego que el congresista Roy Ventura, presidente de la Comisión de Transportes, señalase que el límite de velocidad en el serpentín de Pasamayo era de 60 km/h, y que el accidente era producto de una falla de infraestructura.



“En ese tramo me dijeron que eran 60km/h. […] Lo que ha habido es invasión de carril, ¿por qué hay una invasión de carril? Porque la curva es angosta. Estamos hablando ya de infraestructura vial, diseño geométrico compete al Ministerio de Transportes, para exigir […] que pueda hacerse el ensanchamiento”, había expresado Ventura minutos previos.



“El día de mañana [en el Congreso] queremos escuchar nosotros, primero, quien asume la responsabilidad”, remarcó el fujimorista.



Como se recuerda, el ministro de Transportes ha sido citado para el día viernes 5 al Congreso tras el accidente acaecido en el serpentín de Pasamayo el día martes por la mañana y que ha dejado como saldo 51 muertos.

