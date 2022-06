Giuliana Quiñones, abogada del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, señaló que ha solicitado que la fiscal Karla Zecenarro se aparte de la investigación del caso Puente Tarata III, pues su hermano, Juan Zecenarro Monge trabajó como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pero renunció al cargo, según información de Gestión.

Quiñones señaló que han presentado quejas en contra de Zecenarro, quien esta a cargo del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

“Lastimosamente, estamos hablando de una corrupción de funcionarios y ella que es una persona que persigue de una manera imparcial, nos encontramos con la sorpresa de que la fiscal de que está cometiendo hechos irregulares y existe un familiar directo que es Juan Carlos Zecenarro Monge, su hermano, quien por causalidad del destino ha sido designado como jefe del gabinete de asesores del MEF”, manifestó en diálogo con Exitosa.

En ese sentido, la defensora de Pacheco Castillo aseveró que la fiscal debería ser aparatada de la investigación contra su defendido y otros exfuncionarios, pues señaló que Juan Carlos Zecenarro registra visitas al Despacho Presidencial.

“Se tendría que apartar la doctora Karla Zecenarro Monge, porque existen inclusive ingresos y visitas al despacho presidencial de Juan Carlos Zecenarro Monge del 14 de junio de 2022, el 10 de junio y el 24 de mayo de 2022″, enfatizó Giuliana Quiñones.

“Ella no tendría que tener ninguna vinculación de ningún familiar, porque yo podría decir que el señor (Juan Zecenarro) lleva y trae investigación. De acuerdo a lo que he podido investigar, el señor es especialista en corrupción de funcionarios y no tiene el tema de economía”, agregó.

Por tal, la abogada acotó que Bruno Pacheco no puede ponerse a derechos de una persona que no se encuentra realizando una investigación correcta. En la misma línea, exhortó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a designar un nuevo fiscal para este caso.