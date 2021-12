José Núñez, abogado del exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, advirtió que el Ministerio Público no encontró “ninguna evidencia” durante el allanamiento a la casa de su patrocinado, quien es investigado por tráfico de influencias junto a Karelim López por presuntas irregularidades en la licitación a favor del Consorcio Tarata III.

“He asistido a la diligencia de allanamiento, no de una detención preliminar. La diligencia de allanamiento se ha desarrollado de manera normal, la Fiscalía no ha encontrado ningún tipo de evidencia o elemento que llegue a corroborar la hipótesis incriminatoria contra mi patrocinado”, manifestó José Núñez en diálogo con Exitosa.

Asimismo, el letrado descartó que Bruno Pacheco vaya a participar en calidad de colaborador eficaz en la investigación a cargo de la fiscal Karla Zecenarro Monge.

“No, no hay por qué someterse a algún tipo de colaboración”, respondió José Núñez para luego señalar la inocencia de su cliente.

Tanto el exbrazo derecho del presidente Pedro Castillo como la empresaria Karelim López están inmersos en las pesquisas por presuntos actos de corrupción respecto a la licitación para la “Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el Río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres”, convocada por Provías Descentralizado, en la que se otorgó la buena Pro al Consorcio Puente Tarata III.

La mañana de este jueves 17, la fiscal Karla Zecenarro dirigió una serie de allanamientos, registro personal e incautación de inmuebles de los investigados Bruno Pacheco, Karelim López, funcionarios de Provías Descentralizado y Consorcio Puente Tarata III en 11 distritos de Lima.

La acción fiscal se da para recoger objetos de interés para la investigación. En el marco de este caso, el Poder Judicial dictó 8 meses de impedimento de salida del país contra Bruno Pacheco y Karelim López.

