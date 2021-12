Bruno Pacheco, el exsecretario general de Pedro Castillo, aseguró que la empresaria Karelim López acudió a Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe del Estado para “apoyar al Gobierno” con sus opiniones como empresaria y sus apreciaciones políticas.

“Es simplemente una conocida que fue a Palacio, como todas las personas que fueron a Palacio de Gobierno con la intención de brindar apoyo al Gobierno, de aportar con opiniones empresariales y con apreciaciones políticas. Esa es la única razón”, aseveró en declaraciones al medio Perú Digital el 22 de diciembre.

Karelim López, así como Pacheco Castillo, son investigados por la fiscalía por presuntamente haber participado en gestiones que habrían facilitado una licitación para la compra de biodiesel a una empresa vinculada a la empresaria por parte de Petroperú.

“(Karelim López) es una persona conocida que, en un momento determinado, llegó justamente a Palacio de Gobierno para hacer unas acciones de proyección social que en su momento habrá que indicar, pero no ha habido más que eso, solo reuniones de trabajo”, manifestó.

Los US$20 mil de Bruno Pacheco

En otro momento, aseguró que tiene forma de demostrar la procedencia legal de los US$20 mil que tenía en su despacho dentro de Palacio de Gobierno, luego de asegurar que el dinero fue producto de la venta de unos terrenos que heredó de sus padres.

“Este dinero del que tanto hablan, así como yo tengo hermanos, he tenido padres como todos, y mis padres son provincianos, de Junín, y mis padres nos habían dejado tierras de herencia. Unas partes son vendidas cada dos o tres meses y el dinero, como todos saben, se reparte entre los hermanos”, señaló.

“Parte de ese dinero se ha repartido entre hermanos y hay un dinero que me corresponde y ese dinero, mi hermana está a cargo, me trasladó mis ahorros familiares y me los da para poder pagar la defensa legal del primer caso”, añadió.

Pacheco aseveró que los US$20 mil los había llevado un día antes de la diligencia en Palacio de Gobierno para poder realizar los pagos a su abogado por el caso que se había iniciado en su contra por presuntas presiones en los ascensos de las Fuerzas Armadas.

“Lo han sacado de una caja de zapatos donde lo había colocado dentro de mi closet y mis cosas personales”, concluyó.

