César Nakazaki, abogado del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, aseguró que su defendido fue golpeado y amenazado de muerte algunas semanas antes de entregarse al Ministerio Público.

Nakazaki mencionó que Pacheco le contó que las personas que lo agredieron le advirtieron que si seguía hablando iban a atentar contra su vida. Por tal motivo, dijo que su defendido presenta problemas en la espalda y tiene que caminar con un bastón.

“Ha sido atacado, hoy anda con un bastón. Él ha sido agredido, golpeado por personas que le han dicho: ‘si hablas, te mato’. Él está lesionado, ahora que es la primera vez que lo conozco, él camina con un bastón. Tiene lesiones en la parte de la espalda, lumbares”, declaró en diálogo con Panamericana TV.

“(¿Querían matarlo?) Lo amenazaron y lo golpearon, es lo que él me ha referido (…) en el momento le dijeron que, si seguía hablando, lo iban a matar. Ocurrió hace algunas semanas”, agregó.

Declaraciones de César Nakazaki

El defensor también se refirió las declaraciones que dio el exfuncionario ante el Equipo Especial de Fiscales, dirigido por Marita Barreto, respecto a que el presidente Pedro Castillo coordinó su fuga a través del subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho.

“Él ha explicado a la fiscal en una parte cómo se produce su desaparición y las dificultades que ha tenido para entregarse. Ese tema lo ha tratado”, sostuvo.

Sin embargo, César Nakazaki aclaró que existiría una mezcla de hechos que han informado diversos medios de comunicación que no serían exactos.

“Hay una mezcla de hechos que no son reales y de hechos que no son exactos por lo que aprecio en todos los medios y me preocupa porque deberían permitir que la fiscal vaya consolidando los casos”, expresó.