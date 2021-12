Conforme a los criterios de Saber más

Tras la denuncia del expresidente del Comité de Licitación del Puente Tarata, Miguel Ángel Espinoza, sobre las presuntas presiones que habría recibido, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) bajo “apercibimiento” que entregue información sobre la viceministra Fabiola Caballero, el abogado Alex Starost y otros funcionarios del sector.

Según el documento, obtenido por El Comercio, el requerimiento fue cursado por el fiscal adjunto anticorrupción Israel Ocaña, del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, quien precisó que el pedido tiene relación con la investigación preliminar seguida contra Karelim López Arredondo, Bruno Pacheco Castillo y los que resulten responsables por tráfico de influencias y negociación incompatible en agravio de Provías.

Espinoza Torres denunció que el pasado 1 de diciembre fue citado por la viceministra Caballero a una reunión en la que participaron funcionarios de Provías Descentralizado y Starost Gutiérrez, quien dijo ser un “investigador”.

Precisó que en esa reunión, por la mañana, le pidieron detallar su actuación en el proceso de licitación del Proyecto Puente Tarata III -que fue otorgado al consorcio asesorado por la empresaria Karelim López- y por la tarde quisieron obligarlo a levantar el secreto de las comunicaciones e ingresaron a su computadora para sacar información.

El fiscal solicitó que se informe “los teléfonos personales, institucionales, correos electrónicos” que registren la viceministra del MTC Fabiola Caballero, el director ejecutivo (e) de Provías Descentralizado, Walter Leoncio Pineda Sánchez, y los funcionarios del sector: Berthín Enrique Gómez Velas, Manuel Jesús Ordóñez y Wesly Sifuentes Kano .

También, el Ministerio Público requirió dar cuenta sobre los cargos laborales que ejercen los antes mencionados, las áreas en que se encuentran asignadas y la documentación en la que se encuentran establecidas sus funciones.

Sobre el “investigador”

El fiscal Ocaña Velásquez pidió que se ponga en conocimiento la “relación laboral” del abogado Alex Gustavo Starost Gutiérrez con Provías Descentralizado.

“Remita el control de visitas que registre la persona de Alex Gustavo Starost Gutiérrez a Provías Descentralizado en el periodo del 30 de noviembre al 6 de diciembre del 2021″, se indica.

El Comercio informó que entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre, Starost Gutiérrez se reunió en seis oportunidades con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Incluso, el 1 de diciembre, cuando participó en la reunión en Provías, también acudió a reunirse con Castillo Terrones a horas de la noche.

El 1 de diciembre, día en Miguel Ángel Espinoza, expresidente de la Comité de Selección de la Licitación Pública del proyecto Puente Tarata III, fue citado a una reunión con la Viceministra del MTC y Alex Starost, el abogado visitó por la noche al presidente Pedro Castillo.

El representante del Ministerio Público también solicitó que se le remita el documento y sus antecedentes que motivaron que personal de la Oficina de Tecnologías de la Información se llevara información de la computadora asignada al expresidente del Comité de Licitación del Puente Tarata, Miguel Ángel Espinoza Torres.

Además, que se precise “qué personal fue asignado” para realizar la extracción de información del equipo de cómputo de Espinoza Torres.

“Remita la copia certificada del acta o documento respecto a la extracción de información realizada al equipo de cómputo asignado al servidor Miguel Ángel Espinoza Torres”, se precisó.

Finalmente, se requirió que se informe en qué área y a cargo de quén se encuentra actualmente la computadora del servidor Espinoza Torres y qué código patrimonial (al ser del Estado) tiene registrado.

Ampliará su declaración

Este miércoles 15 de diciembre, desde las 8:00 de la mañana, el expresidente del Comité de Licitación del Puente Tarata, Miguel Ángel Espinoza Torres, deberá ampliar su declaración ante el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción.

La nueva citación de Espinoza Torres, quien tiene la calidad de testigo, se llevará a cabo luego de que este denunciara ante el Congreso que era objeto de “hostigamiento laboral” tras darse a conocer que votó en contra de que el consorcio asesorado por la empresaria Karelim López Arredondo, se hiciera con la buena pro de la obra.

Como se recuerda, la viceministra del MTC, Fabiola Caballero Sifuentes, confirmó a El Comercio que hubo una reunión el 1 de diciembre en la que participó el abogado Alex Starost. Aseveró que solo le “preguntaron” a Miguel Ángel Espinoza si podía levantar el secreto de sus comunicaciones “en aras de la transparencia”.

No quiso mencionar quién llamó a Starost para la reunión y cuando se le preguntó desde cuándo el abogado trabaja con el MTC, aseveró que él debía responder puesto que era parre “de estrategia política hacia arriba”.

“Eso tendrían que preguntarle a él, le pediría por favor, entendería de que, era parte de una estrategia política hacia arriba ¿no? Le pediría de que, en este tipo de situaciones, (…) él nos ha brindado una asesoría de los aspectos, del conocimientos que él tiene, como sabe, él suele salir a los medios de comunicaciones hablando constantemente de la lucha contra la corrupción”, explicó.

No obstante, Alex Starost, aseveró a este Diario que no era un “asesor” del MTC y que no se le pagó por participar en dicha reunión junto a la viceministra y funcionarios de Provías. Afirmó que fue convocado por la viceministra,

“Sí, es cierto. Yo me constituyo allí a un requerimiento de la Viceministra de Transporte para efectuar una investigación sobre temas de corrupción y pueda soportar para el esclarecimiento de posible corrupción de licitación en el proceso de Tarata”, dijo.

Mientras que, sobre las seis reuniones que sostuvo con el presidente de la República Pedro Castillo, afirmó que fueron “porque el presidente de la República necesita saber sobre el tema de la corrupción de este país, lo que tiene que cambiar”.

