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Resumen

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Por Erik Rivera

La bancada del Buen Gobierno abrió un procedimiento disciplinario en contra del senador Juver Flores y resolvió expulsar a su colega Jorge Gavidia por romper acuerdos partidarios al apoyar al Ejecutivo en las facultades solicitadas por el Gobierno, pese a que el grupo parlamentario acordó abstenerse, confirmó el vocero de la agrupación Flavio Figallo.

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