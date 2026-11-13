La bancada del Buen Gobierno abrió un procedimiento disciplinario en contra del senador Juver Flores y resolvió expulsar a su colega Jorge Gavidia por romper acuerdos partidarios al apoyar al Ejecutivo en las facultades solicitadas por el Gobierno, pese a que el grupo parlamentario acordó abstenerse, confirmó el vocero de la agrupación Flavio Figallo.

“Se le abrió un proceso [a Flores] porque fue por las mismas razones que se presentaron en este otro caso [de Gavidia]”, indicó a El Comercio.

Aunque Flores aún no ha sido notificado formalmente sobre el proceso interno, fuentes de la agrupación indicaron que su caso concluiría durante la próxima semana, debido a que en estos días la atención parlamentaria está centrada principalmente en la visita al país del papa León XIV.

De acuerdo con el reglamento del Buen Gobierno en el Senado, el procedimiento disciplinario puede derivar en la expulsión del legislador en caso de incumplir los acuerdos del partido o afectar gravemente la imagen del grupo parlamentario. Ambas conductas están calificadas como infracciones graves y muy graves.

Procedimiento en curso

Consultado por este Diario, el senador Juver Flores aseguró que, hasta el momento, no ha sido notificado por el grupo parlamentario sobre el procedimiento disciplinario en su contra ni sobre la posibilidad de que este concluya durante la próxima semana.

Sostuvo que conversará con el presidente del partido, Jorge Nieto, y le pedirá explicaciones sobre los motivos que llevaron a la expulsión de su colega Gavidia.

“A mi me da mucha pena que lo hayan expulsado porque Gavidia es una persona muy respetable y lo aprecio. Es mi amigo. Además que es una persona con mucho valor”, dijo.

Aunque evitó expresar un desacuerdo directo, Flores dejó entrever que las decisiones del partido no deberían responder únicamente a directivas, sino estar respaldadas por argumentos racionales. En esa línea, aseguró que su esencia es ser una persona racional y que mientras nadie se aparte “del bien común, todo estará bien”.

Preguntado por si volvería a votar por las facultades, contestó tácitamente que sí: “Que los fundamentos ganen y la razón se imponga”.

Añadió que no se reunió con la agrupación o Nieto durante estas últimas semanas porque estuvo fuera de Lima cumpliendo sus actividades de representación, entre otros lugares, en Arequipa.

Sobre el caso de Gavidia, estimó que su expulsión debió tener otras motivaciones para que la agrupación defina su salida.

Expulsado por apoyar facultades

Este Diario accedió a la notificación de la decisión del procedimiento disciplinario contra Gavidia. En ella Figallo mostró un cuadro en el que se determinaba la gravedad del daño causado por romper el acuerdo partidario al apoyar las facultades.

Sostuvo que, con ello, Gavidia cometió la infracción de abandonar los principios del programa electoral, los postulados y los compromisos adquiridos al momento de su incorporación, además de afectar gravemente la imagen del partido.

Figallo dejó constancia de que, pese a habérsele otorgado un plazo de cinco días hábiles para ejercer su defensa, Gavidia no presentó descargos ni medios de prueba que lo eximieran de alguna responsabilidad.

Buen Gobierno notifica a senador Gavidia que fue expulsado del grupo parlamentario y otorga cinco días para que presente sus descargos.

Buen Gobierno notifica a senador Gavidia que fue expulsado del grupo parlamentario y otorga cinco días para que presente sus descargos.

Consultado por este Diario, Figallo afirmó que, dentro de un plazo de cinco días contados desde la notificación de la decisión, el legislador expulsado podrá presentar sus descargos o apelar la medida adoptada por el grupo parlamentario.

“Él podrá decir [en ese plazo]:’Bueno, oiga, no me parece, no quiero, perdónenme’. No sé. Eso depende de él. Pero tiene la oportunidad de ir a una segunda instancia. Puede recurrir a esa segunda instancia, que es el pleno del Buen Gobierno en el Senado”, dijo.

Sostuvo que en la votación en la que Gavidia, junto a su colega Juver Flores, apoyaron el pedido del Ejecutivo, no solo se votaba por “el contenido de las facultades, sino una forma de entender la relación entre senadores y diputados”.

“Eso no es lo mismo que cualquier otra votación”, explicó.

Confirmó que a Flores se le abrió el procedimiento por las mismas razones que se presentaron en el caso de Gavidia.

“El Buen Gobierno queda peor frente a la comunidad”

Gavidia refirió que la decisión es un intento de “tratar de humillarlo” y que es “el mal manejo de la imagen de un partido”. Sostuvo que intentó “salvar al partido” retirándose y expresando que es una agrupación que tiene que corregir su postura de centro.

“Pero vemos cómo ha procedido y veo que está manejando mal la crisis. Es una pena que hagan uso excesivo de sus reglamentos aun cuando dañan la imagen del partido porque quedan peor frente a la comunidad. Se dejan llevar por situaciones personales”, agregó.

Indicó que no apelará ni presentará descargos, que durante este tiempo no se comunicó con Nieto Montesinos y que acepta la decisión del grupo parlamentario.