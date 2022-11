La fiscal de la Nación dijo que no se puede tolerar la corrupción. ¿Cuánto es lo que ha afectado los casos de corrupción en el Ejecutivo y la inestabilidad política al empresariado?

Respecto a la fiscal de la Nación, ella mencionó [en la CADE] que el delito tiene que perseguirse pese a quien le pese y caiga quien caiga, pero también debe trabajarse en buscar consensos para la gobernabilidad. Sin descuidar lo importante, ella convocó -y yo creo que eso es lo adecuado- a que el Ejecutivo y el Congreso empiecen a trabajar por el bien y el desarrollo del país.

En junio último usted refirió que se debía reforzar el gabinete, pero recientemente el Gobierno ha roto su propio récord de 73 ministros en menos de 500 días. ¿Cuáles son las consecuencias de esta alta rotación en altos cargos del Estado?

Esa rotación en altos cargos del Estado y esa incapacidad de elegir gente idónea y con las capacidades necesarias para gobernar y llevar adelante al Perú ya nos empiezan a pasar la factura. Como dice el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), si bien el Perú tiene una macroeconomía y una disciplina fiscal que mantiene nuestra economía, ya las calificadoras, por ejemplo Fitch, nos han rebajado un grado en la calificación [crediticia]. Si bien sigue siendo positiva, hemos rebajado algo y eso se debe justamente a esto, a que hay un desgobierno a nivel de la actuación del gobierno. No hay una capacidad de gestión y eso está deteriorando, sin duda, los niveles de inversión. No hay confianza para la inversión y eso se traduce en las nuevas proyecciones de crecimiento que ya ajustó el Banco Central de Reserva en casi un punto. Eso es consecuencia directa de la falta de gobernabilidad que existe en el Perú.

¿El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha cumplido su ciclo en la PCM después de las expresiones misóginas que tuvo en contra de la periodista Sol Carreño? ¿Debería ser retirado del cargo?

Me has hecho recordar una declaración que di en julio, ya en ese momento creo que él había cumplido su ciclo, pero estas declaraciones son intolerables desde el punto de vista de una posición clara de respeto a las mujeres. Debe haber tolerancia cero contra la violencia. La periodista Sol Carreño, como todas las mujeres, merecemos respeto y si entramos al mundo profesional, que nos juzguen por lo que hacemos en el mundo profesional. No se puede mezclar nuestra capacidad de ser madres, de ser hijas y de ser esposas con nuestro desempeño profesional. Eso es misoginia, eso es discriminación y es inaceptable, menos aún de las más altas autoridades de este país.

El presidente Pedro Castillo afronta cuatro investigaciones fiscales por el presunto delito de organización criminal. ¿Todavía él puede enmendar el rumbo de su gobierno?

Las investigaciones van a tener que seguir y se van a tener que realizar a los niveles que corresponda. Veo difícil que, a los grados de desconfianza en los que se encuentra el Perú en este momento, el presidente Castillo pueda retomar y cambiar su forma de asumir la presidencia.

Aníbal Torres ha planteado una cuestión de confianza. El Congreso ha señalado que no puede ser atendida. ¿En cuánto afecta la permanente confrontación que existe entre el Ejecutivo y el Congreso a la confianza de los inversionistas?

Muchísimo. Yo creo que esta cuestión de confianza se plantea dentro de una estrategia. La defensa que está haciendo el presidente sobre estas graves acusaciones, sobre delitos que está cometiendo él y su entorno cercano no son lo que deben de ser, una presentación y dar cuentas al país de lo que ha ocurrido, sino [que] están optando por defensas formales y políticas. También lo dijo la fiscal de la Nación, que el Ejecutivo acusa de que se están politizando las investigaciones penales y la justicia, y lo que ella dice que se está politizando la justicia tampoco es correcto.

Hay una confrontación que también aporta a la desgobernabilidad de este país. Por ejemplo, en el plan Impulso Perú, muchas de la propuestas que ha presentado el ministro [Kurt] Burneo requieren de una aprobación del Congreso, pero cuando el Ejecutivo se va a pedir aprobación del Congreso, inmediatamente lo atacas, porque es una forma de ataque con esta cuestión de confianza.

Hay una marcha que viene ahora, que pareciera ser una puesta en escena para cuando llegue la OEA, que también llamaron en su momento como una forma de defensa de las acusaciones fiscales que se le hace. Como Cámara de Comercio nos hemos pronunciado a partir del 20 de octubre que salió esto, más o menos, diciendo que las herramientas que tienen las autoridades peruanas, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso, la utilización de ellas no se puede considerar bajo ningún punto de vista un golpe de Estado encubierto y que en este caso específico no procede activar la carta democrática de la OEA. Pero ya que la OEA va a venir a fines de este mes, esperamos que tenga la transparencia y la apertura para escuchar a todos los actores políticos.

¿Hablando de la misión de la OEA, el empresariado va a solicitar ser escuchado por esta misión y cuál va a ser la postura que van a expresarle a esta misión?

Como Cámara de Comercio estamos trabajando en propuestas de políticas públicas y una de las más importantes, y que vamos a presentar pronto, es la política de fortalecimiento de la democracia, que implica una modificación del capítulo político de la Constitución, entre ellos una revisión del artículo 117 que le daría inmunidad al presidente, pero no significa impunidad. Queremos decirle a la OEA que como empresarios estamos preocupados de la democracia y del fortalecimiento de la democracia, y una forma de socavar la democracia es la corrupción. Por eso es que estamos a favor de todo lo que signifique investigación y retiro de la corrupción en nuestro país.

¿Puede la misión de la OEA ofrecer una salida institucional y democrática a la crisis que hay en el Perú?

La OEA debería tomar una una idea clara de lo que está pasando en el Perú. No se cuál podría ser una solución, porque cualquier solución que dé la OEA no puede implicar que se deje de investigar y que se deje tratar de buscar hacer justicia en el país.

Investigar al presidente se refiere.

Es el que tiene las acusaciones evidentemente, al presidente y a las personas involucradas en esas acusaciones fiscales.

Durante los últimos meses no solo los empresarios, sino también un alto representante de la Iglesia Católica en el Perú han solicitado la renuncia del presidente Castillo o que dé un paso al costado. ¿Hoy el Gobierno es insostenible?

El Gobierno es insostenible. Todavía no perdemos la esperanza de que venga el presidente y dé alguna explicación. Y como dijo el representante de Estados Unidos, toda democracia sana tiene que tener una rendición de cuentas al pueblo que lo eligió y eso es lo que el presidente no ha hecho. Pongámonos de acuerdos en lo que estamos de acuerdo. Sigamos en las investigaciones como corresponde, pero tratemos de darle gobernabilidad al país.

¿No ha existido una falta de diálogo también de parte del empresariado hacia el Gobierno en esta situación?

No creo. Según lo que he conversado con los organizadores de IPAE, las invitaciones formales para las exposiciones no se habían emitido en ese momento y ese programa era solamente como de venta del producto, de la conferencia, y sí se hizo la invitación al presidente en su momento, porque hay una tradición de CADE, que está cumpliendo 60 años, [donde] siempre o casi siempre ha venido el presidente a clausurar el evento.

Para usted, ¿un sector del Congreso ha renunciado a su rol de fiscalización?

Yo creo que sí, que ha renunciado a su rol de control político en muchos temas y de impulsar también el desarrollo del país. Por ejemplo, en el caso de la tercerización, esa norma que ha sido declarada por una entidad del Estado como es Indecopi como una barrera burocrática, cuando existen decisiones del Poder Judicial que dan medidas cautelares para que no se apliquen, eso ya lo tiene el Congreso y el Congreso debería derogar ya esa norma para contribuir en la confianza de la inversión privada y no lo hace. En el tema de la crisis del Perú, más que instancias jurídicas, lo que se necesita es vocación y decisión política de quienes están involucrados como, por ejemplo, el Congreso para dar las soluciones adecuadas en este momento.

El Parlamento ha actuado con pies de plomo para sancionar a ‘Los niños’, porque estos congresistas de Acción Popular hasta el día de hoy continúan haciendo sus actividades con normalidad.

Eso es parte de las reformas y que también las está proponiendo la Cámara de Comercio en este estudio. Hay que hacer una reforma para incluir algunas medidas para evitar que este tipo de conductas ocurran. Tiene que haber un fortalecimiento de los partidos políticos, porque como están no es posible que, por ejemplo, yo entre al Gobierno por un partido, con una política y termine, si tenemos puntos de coincidencia, bien, pero en cosas que no son explicables, como lo que ocurre con ‘Los niños’, es bastante sospechoso y por eso es que todo este tema político tiene que ser reformulado.

La oposición en el Congreso no tiene los 87 votos para vacar al presidente Castillo, pero sí poco más de 66 votos para aprobar un proyecto en primera instancia de adelanto de elecciones y luego someterlo a referéndum. ¿Por qué cree que no está optando por esta salida y si esta salida es la más real también para el empresariado?

Cualquier salida que esté dentro de los cauces legales, constitucionales y en los convenios que ha firmado el Perú son salidas viables. Soluciones legales hay varias, vacancia, adelanto de elecciones. Lo que no hay es voluntad política de hacerlo y eso es lo que tiene que entender el Congreso, tomar su responsabilidad y hacer lo que tenga que hacer poniendo por delante el interés del país, no intereses personales que pudieran tener por miedo a dejar sus curules en este momento.

El Perú nos necesita a todos, a los empresarios que estamos trabajando en políticas públicas para tratar de cerrar las brechas de inequidad que existen en el Perú y hacer propuestas para la mejora de esta crisis, pero también necesita al Congreso, a las autoridades. Como señalé al principio, hemos tenido tres mujeres en puestos muy importantes, con ideas muy claras respecto a lo que se debe de hacer en el Perú.

¿El empresariado sí estaría de acuerdo con un adelanto de elecciones?

Sin duda, [elecciones] generales. Cualquier solución que sea, insisto, dentro de los cauces legales, constitucionales y de respeto a los convenios que puedan darnos la posibilidad de recuperar la gobernabilidad y la confianza, está bien vista por los empresarios y vamos a colaborar para recuperar la senda de crecimiento de nuestro país.

