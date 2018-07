El maletín negro que llevaba colgado del hombro –y que contenía sus propias pruebas– no lo soltó ni cuando cayó al suelo en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso.

“¡Aquí tengo todos los videos!”, exclamó ayer Iván Noguera, alzando la custodiada maleta, antes de ingresar a la Comisión de Justicia donde dio sus descargos por los presuntos actos irregulares en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El suspendido consejero, quien afronta un proceso de vacancia en su institución y también podría ser removido por el Parlamento, llegó al Palacio Legislativo y, antes de resbalarse, manifestó que renunciar era para cobardes.

La sesión extraordinaria se salió de control en algunos momentos. El histrionismo de Iván Noguera, quien repetía que es un artista y no un aficionado al karaoke, salió a relucir: se dirigió airado o irónico, pero no respondió las preguntas. Rompió papeles, se levantó de su sitio. Hasta lloró ante las cámaras –“discúlpenme, así me pongo”– al recordar a su madre fallecida. Más de una vez preguntó si toda la sesión era pública y para la prensa.

El maletín negro, siempre con él, contenía más de una decena de copias de discos: no se trataba de su música, la del Dr. Rock, sino de la entrevista de ratificación al juez Ricardo Chang Racuay.

Para él esta era una prueba de que los cuatro consejeros que aún continúan, en especial Orlando Velásquez, titular de la entidad, también están involucrados en malos manejos en los nombramientos.

“Se van a dar cuenta por qué los que se han quedado dicen que van a vacarme”, aseguró.

En los audios difundidos por IDL-Reporteros, el ex presidente de la Corte del Callao Walter Ríos pidió al empresario Mario Mendoza que gestione en el CNM votos para que Chang sea ratificado.

“¡Tengo más audios y videos que IDL!”, repetía Noguera, casi como si fuera una broma. Uno a uno volanteó sus archivos. Sin embargo, aquella entrevista –su prueba– ya había sido pública hace algunos días en los medios. Además, Iván Noguera votó a favor de la ratificación de Chang. “Desganadamente”, intentó justificar. El único voto en contra fue de Baltazar Morales.

—Vida accidentada—

Su defensa se basó en dos puntos: que no existía nada ilícito en sus audios y que en el CNM fue quien más cuestionó cómo se daba el proceso de selección y ratificación.

Noguera reconoció que los audios “se prestaban a suspicacias”, pero que no había ilegalidad y que no se arrepentía.

Según él, lo único que hizo fue llamar a las personas equivocadas, en el caso de Ríos. O que contestó a personas cuestionables, como el suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi. “Así es la vida, hay accidentes”. Cuando la Comisión de Justicia decidió ampliar el proceso de remoción contra todos los consejeros, él celebró con gestos elocuentes desde su sitio, con pulgares arriba. La evidente teatralización la mantuvo.

Antes de irse, anunció que su próxima presentación será por Fiestas Patrias, junto al grupo Río. Para ese entonces ya estará vacado o removido. Y solo será el Dr. Rock.

MÁS EN POLÍTICA...