Los cálculos en torno a la elección de la Mesa Directiva del Congreso

La votación de la suspensión y frustrada destitución de Kenji Fujimori y otros dos congresistas ha cambiado el panorama para la elección de la Mesa Directiva en julio próximo. En Fuerza Popular aseguran que están confiados en que mantendrán la presidencia del Parlamento, y en la izquierda han comenzado a dudar sobre la posición del Apra y Alianza para el Progreso.

Los votos de las bancadas izquierdistas se fraccionaron en la sesión del jueves, en la que se ratificó la suspensión a Fujimori. El Frente Amplio consideró que podía debilitar a Fuerza Popular dejándola sin los votos necesarios, por lo que optó por la abstención. Nuevo Perú priorizó su imagen de lucha anticorrupción y respaldó la sanción, con lo cual le dio a Fuerza Popular los votos que perdió al restar a sus miembros de la Comisión Permanente.

“Eso fue un adelanto de lo que sería la votación de julio. Se pudo evitar la suspensión de los congresistas y lograr mayor respaldo a una lista de oposición. Ahora lo veo difícil”, afirmó una fuente del Frente Amplio. Según su impresión, los intentos de formar una lista que compita con Fuerza Popular vuelven a fojas cero.

Para los izquierdistas, Fuerza Popular no solo sumará los tres votos de los accesitarios de los suspendidos, sino que tendrá a su favor a los no agrupados Yeni Vilcatoma y Julio Rosas, además de Jorge Castro (FA), quien anunció su renuncia aunque todavía no la oficializa. Todos ellos suman 65 adhesiones, solo un voto menos que la mayoría simple (la valla para ganar una elección de la Mesa Directiva). “Ellos (Nuevo Perú) cometieron un error en la votación de la suspensión. Si ellos y los tres ex oficialistas no votaban, otra sería la historia”, agregó la fuente.

Fuerza Popular acaba de ceder a Vilcatoma un cupo –retiró a su congresista Francisco Villavicencio– en la Comisión de Fiscalización.

—Conversaciones enfriadas—

El vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, señaló que las conversaciones para la lista de oposición se han enfriado. “La negociación se dio hace un mes, pero desde ahí solo hemos tenido conversaciones informales. Tenemos confianza de retomarlas en julio”, dijo a este Diario.

Sobre posibles candidatos, Quintanilla lanzó varios nombres: Marisa Glave (de su bancada), Yonhy Lescano y Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), Jorge del Castillo (Apra) y Marco Arana (Frente Amplio). De ellos, logramos comunicarnos con García Belaunde, quien dijo que esperará a que le “toquen la puerta”, si cree que hay chances.

“Hay una imposición desde afuera para ciertas cosas y ciertos resentimientos dentro de Fuerza Popular. Si ponen a alguien controversial, el voto secreto los puede traicionar”, afirmó tras descartar que su bancada pueda integrar una lista fujimorista. “No lo hicimos en los dos primeros años, menos lo haremos ahora”, aseveró.

—Confiados—

Héctor Becerril, portavoz alterno de Fuerza Popular, afirmó que tienen asegurada la elección de julio y criticó que los opositores intenten postular una lista al mismo tiempo que proponen cerrar el Congreso. “¿El querer cerrar el Congreso es democrático? Criticaron tanto el 5 de abril, ¿y qué están propiciando? ¿Un golpe de Estado?”, cuestionó.

El vocero también dijo que está seguro de que no postularán aislados sino en consenso con otras bancadas. “Acá no se trata solo del número de votos, sino de un consenso. Esto se define en los últimos diez días”, adelantó.

Un discurso similar hay en la bancada de Alianza para el Progreso. “El año pasado el mismo Becerril anunció [fue el 18 de julio exactamente] que Fuerza Popular ya no compartiría con nosotros la Mesa Directiva, y unos días después nosotros mismos inscribimos la lista”, recalcó una fuente de APP. La candidata para este año sería Marisol Espinoza.

Richard Acuña confirmó a este Diario que él no repetirá el plato en la vicepresidencia, pues desde octubre comenzará a estudiar una maestría. Al ser consultado sobre a quién apoyará su bancada, dijo que “es muy precipitado”, aunque no descartó que puedan mantener la alianza con Fuerza Popular.

En el Apra esta decisión ha quedado en suspenso. Mientras tanto, en Fuerza Popular los nombres que suenan son los de Cecilia Chacón, Rolando Reátegui, Miguel Torres y Daniel Salaverry. Estos dos últimos suenan con más fuerza.

Con Salaverry se podría repetir la figura que se usó con Galarreta, quien pasó de ser vocero titular a presidente del Congreso. En tanto, Torres ha logrado respaldo de un sector del bloque provinciano de la bancada.

Ambos ya manejan con mayor cautela su accionar legislativo con miras a julio. Ambos saben que sus candidaturas pueden quemarse en la puerta del horno.