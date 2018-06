El congresista Alberto de Belaunde (no agrupado) sostuvo este lunes que el cambio del jefe de la Oficina de Prevención y Seguridad del Parlamento, Walter Jibaja, no debería pasar de esta semana, al advertir que su presencia no favorece a la convivencia democrática en el Legislativo.

"Hay puestos en el Congreso que son sensibles, uno de ellos es el de seguridad. Si hay grupo de congresistas que no se siente seguro con el jefe de seguridad, corresponde que sea cambiado", declaró el ex oficialista a la agencia Andina.

De Belaunde precisó que Jibaja tiene el derecho de mantener una posición política respecto a la coyuntura, pero que ello no implica expresarse como lo ha hecho en redes sociales contra periodistas y opositores a Fuerza Popular.

"Lo más adecuado es que se le releve de su cargo", insistió tras recordar que es uno de los que ha firmado la moción para exigir el retiro de Walter Jibaja del Parlamento.

"Con la moción no queremos abrir un debate, sino que se muestre la actitud de separar a alguien que no está ayudando al buen clima del Parlamento. Esperemos que la decisión sea tomada hoy o mañana, e informada al pleno, eso sería un buen gesto", acotó.

En otro momento, dijo que se debe seguir haciendo los esfuerzos por fortalecer el servicio parlamentario, contando con colaboradores de carrera y cuya neutralidad no sea puesta en duda.

Cabe señalar que Walter Jibaja ha sido cuestionado por atacar a periodistas y políticos no fujimoristas en redes sociales, además de la contratación de simpatizantes de Fuerza Popular. En respuesta, Jibaja ha afirmado que en horario laboral no realiza proselitismo político.