Cambios en semana de representación se caen por falta de respaldo de bancadas

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, afirmó hoy que los cambios que la Junta de Portavoces acordó ejecutar sobre la semana de representación “han caído en saco roto”, porque los voceros de las bancadas “no han estado dispuestos” a firmar un proyecto de ley que preparó su despacho respecto al tema.

Salaverry explicó que esta iniciativa establecía que la semana de representación, de cinco días, se pueda fraccionar a lo largo del mes. Agregó que esta medida evitaría que el Parlamento se “paralice”.

“La Junta de Portavoces acordó hacer una modificación al reglamento vía proyecto de ley para corregir esta deficiencia de la norma y precisarla sobre todo para que ya no sea una semana al mes paralizando al Congreso [durante ese tiempo], sino que los congresistas puedan hacer su labor de representación en cualquier momento”, manifestó.

“Lamentablemente, este acuerdo una vez que lo plasmamos en un proyecto en blanco y negro y que le solicitamos las firmas a los señores voceros, [estos] no han estado dispuestos a firmarlo, cambiaron de parecer, por lo tanto el acuerdo ha caído en saco roto y todo seguirá como antes”, agregó en declaraciones a la prensa en Hall de los Pasos Perdidos del Congreso.

El portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que si bien hubo acuerdo en la Junta de Portavoces sobre fraccionar la semana de representación, él tenía que trasladar la iniciativa a la bancada fujimorista para su evaluación.

“En la Junta de Portavoces sí hubo acuerdos en ese sentido, pero esos acuerdos uno los lleva después a la bancada y en la bancada, lógicamente, hay un debate y se toma una decisión. Yo no sé cuál será el problema de otras bancadas, pero nosotros necesitamos que [la representación] sea en cinco días continuos”, indicó a El Comercio.

Tubino explicó que hay parlamentarios que tienen que trasladarse a provincias de difícil acceso, como en su situación como representante de Ucayali.

El congresista fujimorista, sin embargo, indicó que los otros acuerdos de la Junta de Portavoces, como que la semana de representación pueda realizarse a nivel nacional, pueden ser rescatados.

También se mostró a favor de que los voceros se vuelvan a reunir con Salaverry para llegar a “otra fórmula”.

No hubo acuerdo para fraccionar

El parlamentario Jorge Meléndez, portavoz de Peruanos por el Kambio, dijo que durante la última cita con el presidente del Congreso no hubo un acuerdo para fraccionar la semana de representación. Explicó que el tema sí fue una de las opciones, pero que esta no obtuvo el respaldo de los voceros.

En comunicación con este Diario, el ex ministro de Desarrollo e Inclusión Social también detalló que se acordó que la semana de representación se podía realizar también los sábados y domingos así como a nivel nacional.

No se eliminó el bono de S/2.800 que reciben los parlamentarios para realizar sus actividades de representación.

Los datos

Karina Beteta, César Segura, Mario Mantilla, Segundo Tapia, Freddy Sarmiento (Fuerza Popular) y Jorge Castro (Concertación Parlamentaria) fueron acusados de cobrar por gastos de semanas de representación que no realizaron.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación preliminar a los seis parlamentarios, por los presuntos delitos de peculado doloso y falsedad ideológica.