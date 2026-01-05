Cambios en el Minem: Los reacomodos que están reconfigurando el sector en medio de la discusión sobre el Reinfo

Si tienes información para compartir con nosotros, puedes escribirnos a través de este formulario AQUÍ

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Al cierre del 2025, precisamente el 31 de diciembre, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) designó al economista Mario López Tejerina como asesor de alta dirección, que refuerza el reacomodo interno que atraviesa el sector. La resolución fue publicada al día siguiente, 1 de enero, en plenos días festivos.

El ingreso de López Tejerina al despacho ministerial se produjo después de una serie de cambios administrativos que, de acuerdo con fuentes del sector, reflejarían una pugna interna por el control de áreas estratégicas.

Una semana antes, el titular del sector, Luis Bravo, oficializó la salida de Luis Chirif de la presidencia del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), organismo adscrito al Minem encargado del catastro minero y del otorgamiento de concesiones.

La remoción ocurrió, según conoció El Comercio, luego de que Bravo solicitara a Chirif su renuncia un día antes de la segunda votación en el Congreso de la propuesta para ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El pedido fue rechazado, pero ante la insistencia, Chirif optó por poner su cargo a disposición.

“La hipótesis que mejor se ajusta a lo que está sucediendo es la inestabilidad política y la necesidad de dejar espacio para pagar favores políticos”, declaró Chirif a El Comercio. Según indicó, su salida se produjo a pesar de que había recibido una evaluación favorable de su gestión del propio ministro.

“Esto refleja que el ministro no es realmente quien conduce el ministerio. [...] Todo se está moviendo. Hay muchos decretos muy importantes que se dan en fechas totalmente impensadas y modificaciones en una serie de normas, entre ellas, de los perfiles. Es claro que este gobierno de transición está adecuando la gestión pública a los intereses de su grupo”, aseveró.

A raíz de ello, el ahora exfuncionario comentó que no tiene intenciones de volver al sector en lo que queda de este gobierno, pese a que los planes para el 2026 ya estaban trazados. “Desde que entré, nos dedicamos a ordenar, mejorar procesos, formar equipos más ágiles y plantear nuevos proyectos. El 2026 lo veíamos con bastante expectativa”, expresó.

Los cambios

La salida del titular del Ingemmet y la posterior designación de López Tejerina forman parte de una serie de movimientos en oficinas claves del sector, de acuerdo con fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de El Comercio. López Tejerina venía siendo mencionado como una figura influyente en el sector energético y, con su incorporación al despacho ministerial, su rol pasa a ser formal dentro de la estructura del Minem.

En paralelo, existen expectativas por quiénes asumirán responsabilidades en la implementación de las normas vinculadas a la formalización minera. Según versiones recogidas por este Diario, Alberto Rojas, exdirector de Formalización Minera, estaría llamado a participar en la reglamentación de las normas relacionadas con el Reinfo. A fines de noviembre, el Ministerio Público le abrió una investigación por presunta colusión en agravio del Estado por hechos ocurridos durante su gestión.

De igual manera, a fines de noviembre, se designó a Paolo Andrés Alzamora como asesor del Viceministerio de Hidrocarburos. Su nombre fue voceado como posible director del Ingemmet, aunque esa designación no prosperó. Andrés Alzamora habría conocido al presidente José Jerí en el Gobierno Regional de Áncash y registra visitas a su despacho cuando este era congresista. Además, una empresa vinculada a él cuenta con una inscripción vigente en el Reinfo.

Desde el Minem señalaron a este Diario que, “respecto a influencias externas, el ministro ya ha dicho que no hay nada de ello en esta gestión” y que las decisiones se adoptan “siguiendo criterios estrictamente técnicos”.