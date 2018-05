El camino de la investigación a Humala y Heredia

“Una sospecha más otra sospecha no la transforma en prueba”. Esta es una de las últimas declaraciones del ex presidente Ollanta Humala sobre la investigación por lavado de activos que le sigue la fiscalía, en la que también están incluidas su esposa Nadine Heredia y personas allegadas a ella.

Su defensa legal ha pedido que la fiscalía concluya la indagación, que en unos meses cumplirá tres años, y proceda a presentar la acusación para que el caso pase a juicio oral. Aunque ahora también están pidiendo, entre otras cosas, que el fiscal Germán Juárez, a cargo de la pesquisa, interrogue a ex ejecutivos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Fuentes de la fiscalía afirman que “no falta nada” para cerrar la indagación y que los Humala presentan recursos para dilatarla.

En medio de esa pugna están los informes, testimonios y hechos del caso, que detallamos a continuación.

1. Los testimonios de Odebrecht, Barata y otros ex ejecutivos.

Marcelo Odebrecht declaró al fiscal Juárez que su constructora entregó US$3 millones a la campaña presidencial de Humala del 2011 a pedido del Partido de los Trabajadores (PT), liderado por el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. El ex jefe de la empresa en el Perú Jorge Barata confirmó la entrega de ese dinero en efectivo. El PT niega haber dado esa orden.

La fiscalía ya tiene las declaraciones de Odebrecht y Barata. En los próximos días llegarán las de los ex ejecutivos de la firma brasileña Luiz Mameri y Fernando Migliaccio, quienes también declararon a Juárez hace unas semanas.

El primero afirmó que sí autorizó el aporte a las campañas de Humala y Keiko Fujimori. El segundo, tesorero del Departamento de Operaciones Estructuradas, respondió que solo Odebrecht podía dar detalles sobre “OH”. Marcelo Odebrecht ya había declarado a los fiscales que “OH” es Ollanta Humala.

2. El informe de la UIF, las cuentas y el peritaje.

El reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera 025-2015, de mayo del 2015, es una de las bases para que la fiscalía y el juez Richard Concepción Carhuancho consideraran que existen operaciones sospechosas en las cuentas bancarias de Heredia.

Sobre la casa incautada a la pareja, el fiscal sostiene que se trata de una propiedad adquirida con dinero presuntamente ilícito. Su argumento se basa en el reporte de la UIF.

Además, existe un peritaje contable del Ministerio Público que concluye que hay un desbalance patrimonial de S/2 millones de Heredia y de S/264.814 de Humala.

César Nakazaki, abogado de los Humala, cuestionó la veracidad de ese reporte. Considera que el reporte no existe porque sus observaciones no han sido respondidas. Desde la fiscalía informaron a este Diario que sí las han resuelto.

3. Las personas que negaron ser aportantes.

Sesenta y cinco personas han negado ante la fiscalía haber aportado a la campaña de Humala del 2011, pese a que sus nombres figuran en los reportes que el Partido Nacionalista entregó a la ONPE. La suma de esos presuntos aportes no reconocidos por quienes supuestamente los hicieron asciende a S/1’634.634.

4. La información de un tribunal suizo sobre la campaña.

Lo último que llegará al despacho de Juárez será información de Suiza. Un tribunal del país europeo admitió compartir información de las cuentas de Ivoska Humala. Ese tribunal reveló que sí existen transferencias entre la hermana del ex presidente y Heredia, y que parte del dinero fue para la campaña. Heredia lo ha negado.