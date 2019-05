Así fue la campaña electoral 2014 en la que Castañeda habría recibido aporte de OAS

José Adelmário Pinheiro, ex presidente de la constructora brasileña OAS, reveló, a los fiscales peruanos, que en el 2014 entregó un aporte de US$100 mil para la campaña de Luis Castañeda Lossio en la que resultó elegido alcalde de Lima por tercera vez.

La noche del domingo, Castañeda negó haber recibido sobornos de OAS, pero no precisó si recibió dinero de la constructora brasileña para su campaña. “Las campañas si no las financia el sector privado, quién las financia”, refirió.

Ahora también se sabe que OAS aportó US$4 millones a la campaña de Susana Villarán que buscaba reelegirse, según ha confesado el propio Pinheiro.

Pero ¿cómo se desarrollaron esos comicios municipales en los que el candidato de Solidaridad Nacional consiguió vencer con amplia ventaja a sus competidores y regresar a la Municipalidad de Lima?

Se trató de un proceso electoral que empezó con cierto desgano y apatía, pero que en el último tramo capturó el interés de la ciudadanía y despertó polémica.

−Villarán cambió de opinión−

La primera sorpresa de la campaña fue la participación de Susana Villarán, quien durante el proceso de la revocación en su contra aseguró que no iría a la reelección. Pese a la promesa, la entonces todavía burgomaestre anunció el lanzamiento de su campaña bajo el eslogan “Susana sí se atreve”.

“Si en un momento dije que no [tentaría la reelección] fue con convicción, [estuve] convencida. [Pero] lo he pensado sinceramente, he visto el panorama electoral. He visto que quienes tienen más opción son los que estuvieron detrás de la revocación y que esto significa querer parar a Lima”, dijo justificando su cambio de opinión.

Luis Castañeda y Susana Villarán participaron en las elecciones municipales del 2014. El primero negó haber recibido sobornos y la segunda aceptó el financiamiento de OAS y Odebrecht. GEC

−El factor Comunicore−

En los primeros meses de la campaña, junio y julio, Castañeda no dio declaraciones a la prensa, siguiendo su estilo de mantenerse "mudo" y debido a que su intención de voto era alta según las encuestas.

Sin embargo, tuvo que romper su silencio cuando se difundió un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que decía que Comunicore fue utilizada como una empresa de fechada para lavar dinero.

La denuncia decía, además, que la empresa recibió en el 2006, más de S/. 35 millones por parte de la gestión de Castañeda Lossio. “[El Caso Comunicore] ha sido investigado hasta la saciedad. Ya no sé qué más cosa queda. La deuda de la Municipalidad de Lima era con Relima, que la traspasó a Comunicore. Ese es un tema de dos privados”, trató de aclarar el candidato amarillo.

−El retiro de Castañeda−

Uno de los momentos más tensos y polémicos de la campaña fue cuando el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente, a fines de agosto, la postulación de Luis Castañeda por haber consignado supuestamente información inexacta en su declaración jurada de vida. Así, de pronto, el candidato favorito quedaba fuera de carrera.

Castañeda y sus seguidores hablaron de fraude y realizaron una masiva movilización por las calles del centro de Lima exigiendo la anulación de la resolución. Finalmente en setiembre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundado el recurso de apelación y dispuso que continuará en la carrera electoral.

−Candidato aprista sin el apoyo de Alan García−

Uno de los políticos que respaldaron a Castañeda durante su momentáneo retiro de la lid electoral fue el desaparecido ex presidente Alan García, quien hasta ese momento no había escrito un solo tuit a favor de la candidatura de su ex ministro Enrique Cornejo. El postulante a la alcaldía de Lima por el Apra tuvo que emplazarlo públicamente para recibir el respaldo del líder aprista.

−El toque musical de Heresi−

Salvador Heresi, el postulante a la Alcaldía de Lima por Perú Patria Segura (PPS), puso el toque musical a la campaña. Primero lanzó su videoclip “Soy Salvador”, luego “El destapador”. Y hasta cantó en vivo en el programa de Magaly Medina.

En paralelo a su primer ‘hit electoral’ y durante la exclusión momentánea de Castañeda, el ex alcalde de San Miguel logró superar a Villarán y posicionarse en el segundo lugar, según una encuesta de CPI. Sin embargo, no pudo consolidar ese pequeño hipo de crecimiento que tuvo.

−El debate municipal−

​El Comercio organizó un debate con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima el 24 de setiembre. Susana Villarán, postulante por Diálogo Vecinal, no desaprovechó la oportunidad de emplazar a Castañeda, a hacer un deslinde con la empresa Orión, que registra muchos accidentes de tránsito. “¿Cuál es su modelo de reforma del transporte? ¿Seguir con Orión, y el desorden como en sus 8 años de alcalde o la reforma integral del transporte que hemos echado a andar?”, le preguntó.

Los 13 candidatos a la alcaldía de Lima posan luego del debate municipal que organizó El Comercio. (Foto: GEC)

Cornejo también apuntó contra Castañeda. Consideró que las propuestas hechas por el ex burgomaestre eran aisladas a lo que él considera el eje para solucionar el caos vehicular en la capital: las líneas del Metro de Lima. El aprista dejó sin piso la propuesta hecha por el ex alcalde para construir un monorriel: “Técnica, económica y políticamente es un error”, dijo.

Las elecciones se realizaron el 5 de octubre. El vencedor fue Luis Castañeda con el 50,7 % de los votos. La sorpresa la dio Enrique Cornejo, quien quedó en segundo lugar con 17.6%.

El candidato aprista dio un gran salto con relación al 2% de aceptación que que tenía al comienzo del proceso. Susana Villarán terminó relegada en el tercer puesto con el 10,5% de la votación. Heresi ocupó la cuarta ubicación con un 5,9%.