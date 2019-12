Hagamos un pequeño ejercicio: ¿Sabe usted quién es el ministro de Agricultura? ¿No? ¿Quizás el de Defensa? ¿Tampoco? No se sienta mal. La grisura del Gabinete que encabeza Vicente Zeballos, y los continuos cambios que han ocurrido últimamente, hace difícil reconocerlos.

Los invito a hacer otro ejercicio. De acuerdo con la última encuesta de El Comercio-Ipsos, Acción Popular se mantiene a la cabeza de la intención de voto de cara a las elecciones congresales. ¿Sabe quién encabeza la lista para Lima? ¿Conoce alguna propuesta?

¿Y en los casos de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso o el Partido Morado? ¿Sabe que el 20 de enero tendremos elecciones para el nuevo Congreso, no? Aunque formalmente no ha arrancado porque faltan oficializarse algunas listas, el proceso electoral no se encuentra entre las prioridades de la población.

Las denuncias por corrupción, la inseguridad, los problemas económicos, el caos del transporte y los preparativos para las fiestas de fin de año, entre otros, hace imposible considerarlo entre nuestras prioridades. Al menos por ahora.

Un informe del periodista Martín Hidalgo, que podrá encontrar en nuestras ediciones web y papel, profundiza en las razones que han hecho que esta campaña interese menos que la definición de la Liga 1 entre Binacional y Alianza Lima.

Lo poco que se sabe hasta el momento está relacionado con las habituales propuestas estrambóticas de candidatos deseosos de llamar la atención y las groseras mentiras de otros. Será, coinciden los analistas, una campaña corta que se calentará luego de las fiestas de fin de año. ¿Y quién gana este domingo?