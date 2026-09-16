El canciller Carlos Espá fue convocado por el pleno del Senado para que explique este jueves 16 de setiembre, desde las 3 de la tarde, los alcances del ingreso del Perú al Escudo de las Américas.

Según la moción de invitación, aprobada el 9 de setiembre, el ministro de Relaciones Exteriores deberá precisar la “naturaleza jurídica, alcances políticos y operativos, los compromisos asumidos por el Estado peruano, su compatibilidad con la soberanía nacional y las competencias constitucionales del Congreso de la República, así como sus implicancias para la política exterior y las relaciones internacionales del Perú”.

Esta es la invitación del Congreso al canciller Carlos Espá para que explique sobre el ingreso del Perú en el Escudo de las Américas.

La incorporación del Perú en esta coalición, liderada por Estados Unidos, fue anunciada por el propio secretario de Estado nortemericano, Marco Rubio, y confirmada por la presidente Keiko Fujimori.

Se trata de una alianza entre países de la región para luchar contra el crimen organizado transnacional y el lavado de activos.