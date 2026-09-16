El canciller Carlos Espá fue convocado por el pleno del Senado para que explique este jueves 16 de setiembre, desde las 3 de la tarde, los alcances del ingreso del Perú al Escudo de las Américas.
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