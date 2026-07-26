Ha sido un período de cinco años bastante convulso, complejo, pero felizmente ha habido algunas instituciones que han podido manejarse muy bien, como el BCR y, en ese sentido, también la cancillería, porque hemos tenido buenos cancilleres que me han antecedido y que continuaron con una política exterior en defensa de los intereses permanentes del Perú, que eso es algo que sé que han hecho todos, no solamente este gobierno. Ha habido una continuidad y se ha preservado una muy buena relación con nuestros principales socios. Dejamos una relación sólida con EE.UU., con la China, una relación comercial muy sólida, y también tenemos muy buenas relaciones con Japón, con Corea, que son nuestros principales socios en el Asia, o en la Unión Europea en general. Y con nuestros países vecinos las cosas han ido bien, aunque con dificultades, porque hay algunos gobiernos que privilegiaron el tema ideológico a una relación fluida de países vecinos.

—Cuando asumió la presidencia Dina Boluarte, hubo una situación con los presidentes de Colombia y de México. ¿Cree que ahora que en Colombia y el Perú habrá un cambio de gobierno van a mejorar las relaciones entre ambos países?

Estoy convencido de que así va a ser. Creo que, desgraciadamente, el presidente Petro privilegió el aspecto ideológico y, en el caso del Perú, esa no ha sido la posición de la cancillería. La posición de la cancillería es mantener buenas relaciones con los países vecinos y con otros que no sean vecinos, pero que sean de la región. En el caso de Colombia creo que ha privilegiado el aspecto ideológico. Conocí a Petro en Panamá, porque es un hombre cien por ciento político en todas sus formas. Tuve entonces la oportunidad de conversar con él y le dije: “Señor presidente, somos dos países hermanos, qué pena que la relación no haya sido fluida entre los dos países”.

Carlos Pareja Ríos, Canciller de Perú (Foto: Hugo Pérez GEC) / HUGO PEREZ

—Y tampoco ha saludado a la presidenta electa, ¿no?

No.

—En cuanto a México, con quien solo tenemos relaciones consulares pero no diplomáticas, la presidenta electa ha mostrado su apertura a retomar las relaciones y la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que le da gusto esa declaración. ¿Retomar las relaciones con México pasa por otorgarle el salvoconducto a Betssy Chávez?

Quiero ser bien preciso: el Perú reafirma su compromiso con las obligaciones derivadas del derecho internacional y, en específico, de las derivadas de la convención de Caracas sobre el asilo diplomático de 1954. El tratamiento del caso de Betssy Chávez viene siendo evaluado conforme al marco jurídico vigente, así como las circunstancias y elementos propios del caso. Y, en tres meses como canciller, es difícil cambiar las cosas. En la vía diplomática todo va como pausadamente. Yo sí he lamentado mucho que se rompieran las relaciones, en fin, circunstancias de mucha tensión, pero sí, ha habido un acercamiento del gobierno de México, porque han felicitado a la presidenta y también la presidenta electa ha hecho algunos gestos. Ojalá que estos gestos continúen.

—Por lo que nos ha dicho de la Convención de Caracas, ¿significa que se le tiene que otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez?

Yo no sé qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno, no puedo predecir qué es lo que va a hacer. Lo que yo sí sé es que el nuevo gobierno tiene, al igual que el actual, una disposición a que las relaciones con México sean más fluidas y se normalicen.

—Las relaciones exteriores las dirige el presidente de la República y las ejecuta el canciller, sin embargo, hemos visto últimamente que la cancillería ha debido poner paños fríos a situaciones como la opinión del grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU.

Creo que en ese caso se generó una confusión. Percibí que había habido en la opinión pública una necesidad de que el Estado hiciera una manifestación precisa de lo que significaba esta opinión, por eso emitimos ese comunicado.

Carlos Pareja Ríos, Canciller de Perú. (Foto: Hugo Pérez GEC) / HUGO PEREZ

—En cuanto a las relaciones del Perú con sus socios principales China y EE.UU., ¿podríamos decir que, si el principal socio comercial del Perú es China, el principal socio político es EE.UU.?

Tenemos muy buenas relaciones políticas y comerciales con China y con EE.UU. Lo que pasa es que con EE.UU. tenemos una relación más estrecha en el aspecto político y de defensa, pero tenemos muy buena relación política, económica y comercial, por supuesto, con China. Todos los presidentes del Perú han viajado en visita de Estado a la China. Tenemos muy buena relación política, pero nuestra relación es políticamente más estrecha con EE.UU. y, por supuesto, en los temas de defensa es un país que colaboramos con mucha mayor fuerza. Acabo de estar en Washington y he hecho una visita al Departamento de Defensa y tuve una conversación muy importante con el número dos del Departamento de Defensa, el señor Elbridge Colby.

—Se anunció la visita del secretario de Estado Marco Rubio, pero esta nunca se concretó y parece que se enfrió la intención tras la declaración del presidente Balcázar sobre la compra de los aviones F16. ¿Qué ocurrió?

Yo comprendo perfectamente que toda esta complejidad política que hemos tenido en el Perú, con varios presidentes y cancilleres, dificulta que haya visitas de la importancia de un secretario de Estado. Yo espero que vengan y he escuchado la intención de venir ahora durante el gobierno que sigue al actual.

—Entonces, ¿sí hay la intención de concretar la visita?

Sí, de todas maneras. Mire, hay una dinámica muy importante entre EE.UU. y el Perú ahora, y esta dinámica estoy seguro de que va a continuar. En el marco de esta relación, creo que el secretario de Estado va a venir en algún momento. No le puedo decir cuándo, porque no está establecido, pero sí creo que va a venir.

—Donald Trump dispuso una serie de nuevos aranceles –de entre 10% y 12,5%– para las exportaciones que ingresen a EE.UU. como parte de una política para combatir el trabajo forzoso. El Perú es una de las economías afectadas. ¿Cómo afecta esto las relaciones comerciales entre ambos países?

La resolución no concluye que el país exporte mercancías producidas con trabajo forzoso ni identifica productos peruanos elaborados bajo dichas condiciones, ya que el USTR [la Oficina Comercial de EE.UU.] concentró su investigación en la existencia y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de estos bienes. El gobierno peruano presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que prohíbe expresamente la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso, con el objetivo de fortalecer el marco normativo nacional en esta materia. Su aprobación por el Parlamento peruano constituirá un avance concreto frente a la principal observación de la USTR.

—La administración Trump ha dado un impulso a las relaciones con América Latina, como el caso de Venezuela que se ha establecido el 1 de agosto como inicio de la transición democrática. ¿Cuándo podría reanudar el Perú relaciones diplomáticas con Venezuela?

Cuando entré a la cancillería, lo primero que hice fue llamar a María Corina Machado. Nosotros promovemos la apertura democrática en Venezuela y se lo he expresado al subsecretario de Estado, Chris Landau, que va a presidir la delegación norteamericana para la transmisión del mando. También se lo he dicho al subsecretario Colby, y lo he dicho en todas mis reuniones en Washington. Durante todas las reuniones diplomáticas siempre he sido muy proinversión, muy proempresa. Las empresas invierten cuando hay apertura democrática, seguridad jurídica, y en este momento en Venezuela no las hay todavía. En el caso de las relaciones con el Perú, la reapertura de los consulados en Venezuela es un primer paso para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, rotas por Venezuela. Tras los terremotos, el Perú expresó su solidaridad con el pueblo venezolano, envió 14 toneladas de ayuda humanitaria, además de una brigada especializada de búsqueda y rescate para apoyar la atención de los damnificados.

—¿Entonces las relaciones diplomáticas con Venezuela se retomarán cuando haya elecciones libres?

No necesariamente. La ruptura de relaciones es el último paso porque hay muchos peruanos allá. Hay también intereses comerciales, económicos, que deben prevalecer. Entonces, es importante que haya relaciones diplomáticas: el consulado, el encargado de negocios, después un embajador, en fin, pero que haya avances en eso. Y que permita que también haya más fluidez en la relación.

Carlos Pareja Ríos, Canciller de Perú. (Foto: Hugo Pérez GEC) / HUGO PEREZ

—La cancillería está coordinando todos los detalles de esta asunción de mando; usted se reunió con la presidenta electa.

Fue una reunión muy cordial, una reunión de trabajo en la que la felicité por haber ganado la elección. Todo inicia el lunes 27 cuando empiezan a llegar las delegaciones, los presidentes y ella se va a entrevistar con los mandatarios. Con algunos el 27, con otros el 28. También se va a entrevistar con algunos jefes de delegación.

—Vienen ocho presidentes y el rey de España, pero además delegaciones como la de EE.UU.

El subsecretario para Asuntos Latinoamericanos, Chris Landau, preside la delegación de EE.UU. Él también ha sido embajador en Venezuela.

—¿Las ceremonias de cambio de mando retornan a la normalidad? La última que tuvimos en el 2021 fue en plena pandemia.

Lo que pasa también es que ha sido una elección transparente. La presidenta está absolutamente legitimada con el proceso electoral y, por otro lado, también ella durante todos estos años ha viajado mucho. Entonces, es una persona que tiene muchos contactos políticos a escala internacional.

—¿Cree que hay una campaña para minimizar el voto del peruano en el exterior y políticamente cuestionar la labor de la cancillería?

Cuando me ofrecieron ser canciller, lo pensé con mucha profundidad y comprendí que era un llamado institucional. A mí me llamaron porque yo era de Torre Tagle, porque tenía credibilidad, era conocido en el medio y también porque el momento era complicado con EE.UU. y por mi relación con ese país, donde he sido embajador y consejero político. La primera vez fue con Ronald Reagan y Bush padre, y la segunda vez he sido embajador con Obama y con Trump. Así que conozco bastante bien a la administración y muchas de las personas que van a venir ya las he conocido cuando yo estaba ejerciendo los cargos. Entonces, fue una responsabilidad institucional y también comprendí que venía la segunda vuelta e hicimos una campaña para que la gente saliera a votar en el extranjero, porque los peruanos en el exterior están supercomprometidos, ven todos los programas políticos, saben exactamente todo lo que pasa, envían muchísimo dinero para sus familiares, para que construyan la vivienda, para que sus familiares se eduquen a las universidades. Por eso hay, no sé cuánto son las remesas, 4.000 millones de dólares al año. Entonces, hice que salgan a votar. La campaña Tu Voto Cruza Fronteras cayó muy bien y en la segunda vuelta siempre vota menos gente.

—Además, no es obligatorio…

No es obligatorio y porque de repente no les gusta ninguno de los dos candidatos. En la primera vuelta siempre hay más candidatos, hay más oferta. Fue una campaña con mucha receptividad y agradecimiento de las comunidades peruanas en el extranjero, así que yo estoy muy satisfecho y, bueno, siempre hay críticas. Lamento mucho que los peruanos en el extranjero puedan haberse sentido discriminados, puedan haber sentido que hay ciertos sectores a los que su voto no les interesa y yo sé que los peruanos en el extranjero viven su peruanidad, no solamente yendo a la procesión del Señor de los Milagros, sino que la viven plenamente.

—¿Qué perfil podría tener su sucesor? Se baraja el nombre de Carlos Espá.

La persona que la presidenta designe como canciller va a encontrar una cancillería muy sólida, con magníficos funcionarios que lo van a poder asesorar, le van a dar –de hecho, con el grupo de transición ya están dando– toda la información necesaria y creo que va a encontrar muy buena asesoría, muy buen plantel de funcionarios.

—Se dice que, normalmente, tendría que ser alguien de carrera, pero parece que la presidenta se inclina por un canciller político.

Son decisiones de carácter político. Pero lo repito: va a encontrar una cancillería muy sólida, sea de carrera o sea el nombramiento de una personalidad política, va a encontrar embajadas también muy sólidas en el extranjero, que lo van a apoyar.