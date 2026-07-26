Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

—Después de estos cinco años, ¿cómo cree que queda el Perú en el escenario internacional?

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