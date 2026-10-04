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Resumen

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Titular del Ministerio de Relaciones Exteriores opina sobre la estrategia de Perú con Estados Unidos.
Titular del Ministerio de Relaciones Exteriores opina sobre la estrategia de Perú con Estados Unidos.
Por Diana Seminario

El canciller Carlos Espá reiteró que una de las prioridades del gobierno es la seguridad ciudadana, por lo que valoró la presencia del Perú en el Escudo de las Américas, que lidera Estados Unidos. En entrevista con El Comercio sostuvo que la ONU tiene que transformarse para ser relevante ante nuevos desafíos, como la criminalidad organizada transnacional.

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Entrevista