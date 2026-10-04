El canciller Carlos Espá reiteró que una de las prioridades del gobierno es la seguridad ciudadana, por lo que valoró la presencia del Perú en el Escudo de las Américas, que lidera Estados Unidos. En entrevista con El Comercio sostuvo que la ONU tiene que transformarse para ser relevante ante nuevos desafíos, como la criminalidad organizada transnacional.

—En estos dos primeros meses de gobierno, ¿cuál es la posición del Perú en el ámbito internacional y cuál es la prioridad?

La prioridad la ha fijado la presidenta, son dos: seguridad ciudadana, que implica luchar contra las organizaciones criminales transnacionales, y hacer frente al fenómeno de El Niño. Y en esos dos ámbitos, la política de seguridad del Perú tiene un rol muy importante, tanto en la coordinación con otros países, los mecanismos multilaterales que existen para luchar contra estas organizaciones criminales transnacionales y también la cooperación internacional para enfrentar El Niño.

—Se ha precisado que el Escudo de las Américas no es vinculante y no compromete nuestra soberanía. Entonces, si recibimos cooperación, ¿qué da el Perú en este intercambio?

Estados Unidos, con la gran capacidad logística operativa que tiene, por supuesto que tiene un gran papel que desempeñar. Todos los países también damos mucho, compartimos información, coordinamos esfuerzos entre las policías, y eso se ha visto reflejado en el caso de la cooperación entre Chile, el FBI y el Perú para la captura de un criminal del Tren de Aragua. Y otro, en el caso de Bolivia, el FBI y el Perú para la captura del cabecilla de Los Pulpos.

—Según una publicación de redes sociales atribuida al embajador de EE.UU., Bernie Navarro, uno de los primeros frutos del Escudo de las Américas ha sido que se le revocó la visa al juez Juan Carlos Núñez Matos, quien falló a favor de Cosco Shipping. ¿Cómo debemos interpretar esto?

Debemos interpretarlo de la manera en que nosotros queremos que se nos respete. El otorgar, revocar y suspender visas son actos soberanos de los países. No tiene por qué coordinarse con un organismo multilateral la decisión soberana de los Estados Unidos de revocar, otorgar o suspender las visas.

Titular del Ministerio de Relaciones Exteriores opina sobre la estrategia de Perú con Estados Unidos.

—La semana pasada, ante la Asamblea General de la ONU, la presidenta Fujimori expuso algunas líneas importantes de su gobierno, pero también acusó la ideologización de Naciones Unidas…

Yo creo en las Naciones Unidas, en la Carta de Fundación de las Naciones Unidas. Pero también es cierto que las Naciones Unidas se han desviado, en muchos casos, de las razones por las cuales fueron originadas. La mayoría de los países de las Naciones Unidas se dan cuenta que tiene que haber una reforma de ese organismo que se ha burocratizado excesivamente [...] Así como el mundo y la dinámica de la política mundial global ha ido cambiando y se ha ido transformando, así también las Naciones Unidas tienen que transformarse para ser relevantes a los nuevos desafíos.

"Por ejemplo, el hecho de que las organizaciones transnacionales tienen alcance global, los grandes desafíos de la inteligencia artificial. Las Naciones Unidas tienen que ponerse al día".

¿El Perú va a plantear alguna iniciativa en este sentido?

Para ser una voz autorizada, por ejemplo, en el tema de corrupción, tenemos que dar el ejemplo y luchar contra la corrupción, que es el mandato de la presidenta Fujimori. Si hablamos de coordinación, tenemos que coordinar, le pedimos a las Naciones Unidas que coordine. A escala regional, hemisférico, tenemos que coordinar. Entonces, antes de presentar una iniciativa efectista de reforma en las Naciones Unidas, trabajemos internamente para poder tener la autoridad moral y dar el ejemplo.

—En Naciones Unidas, la presidenta Fujimori hace una crítica sobre cómo puede haber personas que han luchado contra el terrorismo y que continúen en larguísimos juicios. ¿Cree que la presidenta del Poder Judicial se excede cuando le pide a la presidenta que se rectifique?

Sí, yo creo que se ha excedido. Creo en la libertad de prensa, en la libertad de opinión, en la libertad de información. La presidenta de la República tiene todo el derecho de expresar libremente su opinión sin ofender a nadie y lo que ha dicho no ofende a nadie [...] En el caso de algunas situaciones a las que ha hecho referencia la presidenta de la República, es evidente que no ha habido celeridad en la justicia y entonces los casos tienen que cerrarse, no pueden estar años, y hasta a veces décadas, los casos abiertos. Eso no es justicia ni en el Perú ni en ninguna otra parte.

—Respecto de los sesgos ideológicos a los que se refiere la presidenta, ¿también se perciben en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Se está estudiando algún mecanismo para reevaluar una modificación en el Sistema Interamericano?

Sí, se está estudiando, se está evaluando. De lo que se trata es de afirmar el principio del trabajo del multilateralismo, afirmar la importancia de la OEA, reconocer la importancia de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, pero trabajar desde adentro para su reforma. Es evidente que en los últimos 20 años estas instancias han cometido desafueros que van en contra de la propia Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José. Por ejemplo, en la Carta Interamericana de Derechos Humanos no se establece que la Corte pueda emitir fallos y que los implemente como si fuera una instancia judicial.

"Los fallos de la Corte deben ir a la OEA, y el foro político es el encargado de votar y notificar a los países. Sin embargo, desde hace 10, 15 años, se han venido implementando directamente los fallos. Eso tiene que ser revisado".

—¿El Perú sí va a presentar un planteamiento de reforma?

Sí, nosotros estamos por la reforma de estas dos instancias. Estamos por la reforma, pero trabajando internamente y en coordinación con los otros países.

Titular del Ministerio de Relaciones Exteriores opina sobre la estrategia de Perú con Estados Unidos.

—En las relaciones del Perú con Estados Unidos y China, la oposición lo critica porque usted se inclinaría más hacia Estados Unidos. Como canciller, ¿cómo se ubica en este tema?

Si me preguntas en relación a Estados Unidos y a China, yo digo que en primer lugar se trata de una narrativa, de una falsa dicotomía generada por grupos interesados en que determinados temas no se impulsen, porque evidentemente China es el país que es el principal destino de las exportaciones peruanas, eso es una realidad.

"Y en el caso de Estados Unidos tenemos una cercanía, no solamente física, sino porque tenemos una agenda muy diversa, que incluye exportaciones, temas de seguridad, de lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, transferencia tecnológica, becas de intercambio educativo y el hecho que la más grande colonia de peruanos en el extranjero vive en Estados Unidos".

—¿Está de acuerdo con la premisa –expresada por alguno de sus antecesores– de que China es el primer socio comercial del Perú y Estados Unidos el principal socio político?

No necesariamente, todo depende de las definiciones. El grueso de nuestras exportaciones a Estados Unidos tiene un alto valor agregado. Nuestras exportaciones a China cuantitativamente son muy superiores a las de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el principal socio comercial? Desde el punto de vista cuantitativo, puede ser uno. Desde el punto de vista cualitativo, el otro. La relación con Estados Unidos no solamente es un tema político, hay un ingrediente estratégico, de seguridad.

—No hay un embajador titular del Perú en EE.UU. desde junio. ¿Cómo avanza el beneplácito de Álvaro Vargas Llosa?

Yo no hablo en público los temas pendientes en la designación o aceptación de los embajadores en términos generales. Cada país tiene su plazo tradicional para otorgar beneplácitos.

—¿Pero hay un tiempo máximo? Algunos dicen que por tradición, si ya pasaron 30 o 60 días y no se pronuncian, hay que darlo por no aceptado. ¿Esto es así?

Sí, eso también ocurre. A veces cuando pasa un tiempo prolongado, es una manera diplomática de decir que no se va a otorgar el beneplácito y una sugerencia para que el país retire el beneplácito.

—¿Y estamos en ese período actualmente?

Como repito, yo no me refiero públicamente a esos casos.

—¿Cómo se avanza desde el Ejecutivo la preparación de la visita del Papa?

Muy bien. La presidenta Keiko Fujimori me ha dado el honor de ser presidente de la Comisión Organizadora de la Visita del Papa. Hace dos o tres días hicimos una conferencia de prensa en la Conferencia Episcopal. Estuvo el arzobispo de Lima, estuvo el presidente de la Conferencia Episcopal, estuvo el nuncio apostólico, estuvieron todos los obispos de las ciudades que va a visitar el Papa. En la parte organizativa estamos avanzando muy bien.

Titular del Ministerio de Relaciones Exteriores opina sobre la estrategia de Perú con Estados Unidos.

—¿Cómo desligar el componente po l ítico de un viaje apostólico?

Deberíamos desligarlo. Yo he hecho un llamado a desligar la politización de la visita del Papa. La visita va a ser un bálsamo para los peruanos. Un bálsamo concordante con el esfuerzo de la presidenta Fujimori de buscar la reconciliación entre los peruanos. La visita del Papa nos va a ayudar mucho en ese afán de reconciliación. En segundo lugar, va a ser un mensaje muy importante de unión frente a lo que he llamado “el diluvio universal que se viene”, el fenómeno de El Niño. Frente a eso todos los peruanos tenemos que estar unidos a escala nacional, a escala regional, a escala municipal, con la ayuda también de países amigos que están ayudándonos desde ya. Así que yo creo que también, en ese sentido, la visita del Papa va a ser muy edificante para todos.

—El Jurado Electoral Especial de Lima Centro le ha abierto un procedimiento por una frase que usted ha dicho en una entrevista, por la que supuestamente estaría beneficiando a un candidato y rompiendo la neutralidad. ¿Cómo responde a esa investigación?

Tengo que responder diciendo que yo no tenía ningún afán de violar la ley de neutralidad. Un periodista me hizo una pregunta y yo respondí de manera muy genérica. Creo que el margen de interpretación es muy grande y pienso, respetuosamente, que eso no ha infringido la ley electoral. En todo caso, voy a ser mucho más cauteloso y cuidadoso en ese sentido.

—Ha viajado a Washington. ¿Cuál fue la agenda?

La reunión de cancilleres de la OEA frente al caso de Nicaragua, que es un régimen horrible. Un régimen que ha pateado todos los tableros sabios y por el sentido de la democracia, que no cree en la libertad de prensa ni de opinión, que no cree en la libertad religiosa, que acosa a las religiosas y religiosos, que mete presos a los opositores políticos. Este régimen, que ya no es el régimen, digamos, Ortega-Murillo. Ahora el régimen es Murillo-Ortega.