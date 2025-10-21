El canciller Hugo de Zela designó a su antecesor durante el gobierno de Dina Boluarte, Elmer Schialer, como el principal asesor de su despacho, en una de las primeras decisiones que tomó al asumir el cargo.
La decisión fue formalizada el 14 de octubre, el mismo día que De Zela juró como ministro en el gabinete de Ernesto Álvarez en el gobierno de José Jerí.
La resolución ministerial 0675-2025-RE precisa que es “necesario” nombrar al embajador Schialer como asesor en el puesto de confianza de la Cancillería.
Es así que incluye como único punto resolutivo la designación del exministro de Dina Boluarte como “asesor principal del despacho ministerial de Relaciones Exteriores” desde el 14 de octubre de este año.
Elmer Schialer juró como ministro de Relaciones Exteriores en setiembre del 2024 y permaneció en el mismo cargo hasta último día del gobierno de Dina Boluarte, cuando fue removida del cargo por el Congreso a través de una moción de vacancia por incapacidad moral permanente.
