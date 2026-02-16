Canciller Hugo de Zela recibe al embajador de China y sostienen diálogo sobre la relación bilateral

El canciller Hugo de Zela recibió hoy lunes 16 de febrero al embajador de la República Popular China en el Perú, Song Yang, en ocasión del Año Nuevo Chino del Caballo de Fuego.

Durante la reunión, el ministro “sostuvo un diálogo sobre distintos asuntos de la relación bilateral, destacando el dinamismo del intercambio comercial, los proyectos de cooperación en curso y las inversiones chinas en el Perú”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial en X.

Asimismo, la Cancillería precisó que el canciller “expresó sus mejores deseos al pueblo y Gobierno chino en esta significativa celebración”, en el marco de las actividades conmemorativas por la festividad.

Por su parte, la Embajada de la República Popular China en el Perú agradeció el gesto. “Agradecemos al canciller Hugo de Zela por sus amables deseos por el Año Nuevo Chino del Caballo de Fuego”.

En el mismo mensaje añadió que “China está dispuesta a trabajar con el Perú para profundizar la relación bilateral y fortalecer la cooperación práctica en diversas áreas”, indicó también en X.